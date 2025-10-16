গুজব ছড়িয়ে হাস্যরসাত্মক সংগঠনে পরিণত হয়েছে ছাত্রদল: শিবির নেতা

গুজব ছড়িয়ে হাস্যরসাত্মক সংগঠনে পরিণত হয়েছে ছাত্রদল: শিবির নেতা
ছাত্রদলের সমালোচনা করে ছাত্রশিবিরের কেন্দ্রীয় প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক আজিজুর রহমান আজাদ বলেছেন, ডাকসু, জাকসু, চাকসু ও রাকসুতে ছাত্রদল যে পরিমাণ গুজব ছড়িয়েছে, শিক্ষার্থীদের কাছে তা স্পষ্ট। গুজব ছড়াতে ছড়াতে শিক্ষার্থীদের কাছে হাস্যরসাত্মক সংগঠনে পরিণত হয়েছে ছাত্রদল।
বৃহস্পতিবার (১৬ অক্টোবর) রাত ৭টায় সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময়কালে তিনি এসব কথা বলেন।
শিবির নেতা আজিজুর রহমান আজাদ বলেন, ‘আপনারা দেখেছেন আজ রাকসু নির্বাচনে ছাত্রশিবিরকে নিয়ে কী পরিমাণে গুজব ছড়িয়েছেন ছাত্রদলের নেতারা। ছাত্রশিবির অস্ত্র নিয়ে ক্যাম্পাসে প্রবেশ করেছে—এমন একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে শিক্ষার্থীদের আতঙ্কিত করতে চেয়েছিলেন তারা। তাদের এই গুজবের ভিডিও কেন্দ্রীয় নেতা আমানুল্লাহ ভাইও পোস্ট করেছেন। এছাড়া নির্বাচনের শেষ মুহূর্তে এসে তারা নির্বাচন বয়কট করেন, যা তাদের এক ধরনের ট্রেন্ড হয়ে গেছে। কিন্তু শিক্ষার্থীরা তাদের এই নোংরা রাজনীতি ধরে নিয়েছেন।’
ছাত্রদল রাকসু নির্বাচন বয়কট করতে পারে কি না জানতে চাইলে তিনি বলেন, ‘আমরা এখন পর্যন্ত আশাবাদী তারা নির্বাচন বয়কট করবেন না। এমনটি করলে শিক্ষার্থীদের আস্থা আবারও হারাবেন তারা। আমরা চাই গুজবের রাজনীতি এবং বয়কটের রাজনীতি থেকে ছাত্রদলে বের হয়ে আসুক। তাহলেই শিক্ষার্থীরা তাদের গ্রহণ করবেন।’
মনির হোসেন মাহিন/এসআর/এমএস