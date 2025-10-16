রাকসু

নির্বাচন যুগান্তকারী ও অংশগ্রহণমূলক হয়েছে: পর্যবেক্ষক টিম

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৭:১০ পিএম, ১৬ অক্টোবর ২০২৫
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ নির্বাচন (রাকসু) যুগান্তকারী ও অংশগ্রহণমূলক হয়েছে বলে জানিয়েছেন পর্যবেক্ষক টিমের সদস্য শফিকুল আলম।

তিনি বলেন, দিনভর প্রত্যেকটা কেন্দ্রে আমরা পর্যবেক্ষণ করেছি। আমাদের সামনে কোনো অসঙ্গতি পড়েনি। কোনো অভিযোগও পাইনি।

বৃহস্পতিবার (১৬ অক্টোবর) রাকসু নির্বাচন শেষে সন্ধ্যায় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ভবনে সংবাদ সন্মেলনে তিনি এ কথা বলেন।

তিনি আরও বলেন, যারা ভোট দিয়ে বের হয়ে গেছে, লাইনে যারা ছিল তাদেরও জিজ্ঞেস করেছি। প্রিসাইডিং অফিসারদের জিজ্ঞেস করেছি। কোনো অভিযোগ পাওয়া যায়নি।

এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, ভোট বন্ধের খবর আমরা জানি না। কিছু হলে ভোটার বেশি ছিল, তাই কিছুটা বিলম্ব হয়েছে। আমরা একসঙ্গে ভবনে যেতে পারিনি। কিন্তু প্রত্যেকটা কেন্দ্রে গেছি। প্রতিটা প্যানেলের এজেন্টদের জিজ্ঞেস করেছি, তারাও কোনো অভিযোগ করেনি।

তিনি আরও বলেন, অভিযোগ দেখলে অবশ্যই হস্তক্ষেপ করতাম। আমাদের দৃষ্টিতে যা আছে, তাই আপনাদের জানিয়েছি।

বহিরাগত অনেকে প্রবেশ করেছেন এমন প্রশ্নে বলেন, আমরা আসলে কাউকে চিনি না। তাৎক্ষণিক জানতে পারিনি। যদি জানতাম তদন্ত করতে পারতাম।

আমাদের প্রত্যেকের মতামত হলো, ভোট গ্রহণের কোনো ত্রুটি ছিল না। তবে শিক্ষার্থী বিবেচনায়, কেন্দ্র নির্ধারণ করা উচিত ছিল। এটা জরুরি। কোনো জালভোট ও কালি মুছে ভোট দেওয়ার অভিযোগ আমরা পাইনি-জানান তিনি।

