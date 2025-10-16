  2. ক্যাম্পাস

রাকসু

এখনো শুরু হয়নি ভোট গণনা, বাড়ছে প্রার্থীদের ভিড়

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক
বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
প্রকাশিত: ০৬:৪৫ পিএম, ১৬ অক্টোবর ২০২৫
এখনো শুরু হয়নি ভোট গণনা, বাড়ছে প্রার্থীদের ভিড়

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (রাকসু), হল সংসদ ও সিনেটে ছাত্র প্রতিনিধি নির্বাচনের ভোটগ্রহণ সুষ্ঠুভাবেই অনুষ্ঠিত হয়েছে। সন্ধ্যা ৬টায় ভোট গণনা শুরুর কথা থাকলেও সাড়ে ৬টাতেও তা শুরু হয়নি। এদিকে ভোট গণনা কেন্দ্রের সামনে ভিড় জমাচ্ছেন প্রার্থীরা।

বৃহস্পতিবার (১৬ অক্টোবর) সন্ধ্যা সাড়ে ৬টায় ভোট গণনার কেন্দ্র কাজী নজরুল ইসলাম অডিটোরিয়ামের সামনে এমন চিত্র দেখা যায়। স্বচ্ছ প্রক্রিয়ায় ভোট গণনার জন্য কেন্দ্রের সামনে জায়েন্ট স্কিন এলইডি বসিয়েছেন নির্বাচন কমিশন।

রাকসু নির্বাচন কমিশনের প্রধান নির্বাচন কমিশনার অধ্যাপক ড. এফ নজরুল ইসলাম বলেন, নির্বাচন সুষ্ঠুভাবেই সম্পন্ন হয়েছে। ভোট গণনা শুরু করতে কিছুটা দেরি হচ্ছে তবে অল্প সময়ের মধ্যেই শুরু করবো। যত দ্রুত সম্ভব ফলাফল দেওয়ার চেষ্টা করবো।

তিনি আরও বলেন, স্বচ্ছ পদ্ধতিতে ভোট গণনা দেখার জন্য জায়েন্ট স্কিন এলইডি বসানো হয়েছে যেন শিক্ষার্থীরা সবকিছু দেখতে পারেন।

মনির হোসেন মাহিন/এএইচ/জিকেএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।