রাকসুতে ভোট পড়েছে ৬৯.৮৩ শতাংশ

রাকসুতে ভোট পড়েছে ৬৯.৮৩ শতাংশ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্রসংসদ (রাকসু), সিনেট ও হল সংসদ নির্বাচনে ৬৯ দশমিক ৮৩ শতাংশ শিক্ষার্থী তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করেছেন। বৃহস্পতিবার (১৬ অক্টোবর) সন্ধ্যায় এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য (শিক্ষা) ফরিদ উদ্দিন খান।
এর আগে সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত ১৭টি কেন্দ্রে এ নির্বাচনের ভোটগ্রহণ করা হয়। পরে ভোট গণনার জন্য ব্যালট বাক্সগুলো নেওয়া হয়েছে কাজী নজরুল ইসলাম মিলনায়তনে। নির্বাচনে মোট ভোটার ছিলেন ২৮ হাজার ৯০৯ জন। এরমধ্যে ভোট দিয়েছেন ২০ হাজার ১৮৭ জন। নির্বাচনে গড়ে ৬৯ দশমিক ৮৩ শতাংশ ভোটার ভোট দিয়েছেন।
উপ-উপাচার্য (শিক্ষা) ফরিদ উদ্দিন খান জানান, ছেলেদের হলগুলোর মধ্যে শেরে বাংলা ফজলুল হক হলে ভোটার ছিলেন ৯৯৩ জন। ভোট দিয়েছেন ৭৩৪ জন। ভোটার উপস্থিতি ৭৩ দশমিক ৯২ শতাংশ। শাহমখদুম হলের এক হাজার ৪০৯ জন ভোটারের মধ্যে ভোট দিয়েছেন এক হাজার ৯৫ জন। ভোটার উপস্থিতি ৭৭ দশমিক ৭১ শতাংশ।
নবাব আব্দুল লতিফ হলের ভোটার ছিলেন এক হাজার ১১৩ জন, এরমধ্যে ৭৭০ জন ভোট দিয়েছেন। এ হলের ভোটার উপস্থিতি ৬৯ দশমিক ১৮ শতাংশ। সৈয়দ আমির আলী হলের এক হাজার ২৩৩ জন ভোটারের মধ্যে ৯৫৯ জন ভোট দিয়েছেন। ভোট পড়ার গড় হার ৭৭ দশমিক ৭৮ শতাংশ।
সৈয়দ শামসুজ্জোহা হলের দুই হাজার ৪৪৬ ভোটারের মধ্যে ভোট দিয়েছেন এক হাজার ৭৫০ জন। ভোটার উপস্থিতি ৭৬ দশমিক ৫৩ শতাংশ। সৈয়দ হবিবুর রহমান হলের দুই হাজার ৪৪৬ জন ভোটারের মধ্যে ভোট দিয়েছেন এক হাজার ৭৫০ জন। ভোটার উপস্থিতি ৭১ দশমিক ৫৫ শতাংশ।
এদিকে মতিহার হলের ভোটার ছিলেন এক হাজার ৮৭১ জন। এরমধ্যে এক হাজার ৩৭০ জন ভোট দিয়েছেন। ভোটার উপস্থিতি ৭৩ দশমিক ২২ শতাংশ। মাদারবক্স হলের এক হাজার ৮৭৮ জন ভোটারের মধ্যে ভোট দিয়েছেন এক হাজার ৩৩৮ জন। এখানে ভোটার উপস্থিতি ৭১ দশমিক ২৫ শতাংশ।
শহীদ জিয়াউর রহমান হলের ভোটার ছিলেন এক হাজার ৯৬৩ জন। এরমধ্যে ভোট দিয়েছেন এক হাজার ৪০৭ জন। ভোটার উপস্থিতি ৭১ দশমিক ৬৮ শতাংশ।
হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী হলে ভোটার ছিলেন এক হাজার ৮৬২ জন। এরমধ্যে এক হাজার ৪৪৫ জন ভোট দিয়েছেন। এ হলের ৭৭ দশমিক ৬০ শতাংশ ভোটার ভোট দিয়েছেন। বিজয়-২৪ হলের এক হাজার ৫২৯ জন ভোটারের মধ্যে এক হাজার ১২৯ জন ভোট দিয়েছেন। ভোট পড়ার হার ৭৩ দশমিক ৮৪ শতাংশ। মেয়েদের হলগুলোর মধ্যে মন্নুজান হলের ভোটার ছিলেন দুই হাজার ৩৮১ জন।
এরমধ্যে এক হাজার ৫৯৮ জন ভোট দিয়েছেন। ভোট পড়ার হার ৬৭ দশমিক ১১ শতাংশ। বেগম রোকেয়া হলের দুই হাজার ১৭৩ জনের মধ্যে ভোট দিয়েছেন এক হাজার ২৯৫ জন। ভোট পড়ার হার ৫৯ দশমিক ৬০ শতাংশ।
তাপসী রাবেয়া হলের ভোটার ছিলেন এক হাজার ২৪১ জন। এরমধ্যে ৭৯০ জন ভোট দিয়েছেন। ভোটার উপস্থিতি ৬৩ দশমিক ৬৬ শতাংশ। বেগম খালেদা জিয়া হলের ভোটার ছিলেন এক হাজার ২৭৫ জন। এরমধ্যে ৭৮৪ জন ভোট দিয়েছেন। ভোটার উপস্থিতি ৬১ দশমিক ৪৯ শতাংশ। রহমতুন্নেসা হলের ভোটার ছিলেন এক হাজার ৭৬৬ জন। এরমধ্যে এক হাজার ৭২ জন ভোট দিয়েছেন। ভোট পড়ার হার ৬০ দশমিক ৭০ শতাংশ। আর জুলাই-৩৬ হলের দুই হাজার ৪৭২ জনের মধ্যে ভোট দিয়েছেন এক হাজার ৬৫৩ জন। এ হলের ভোটার উপস্থিতি ৬৬ দশমিক ৮৭ শতাংশ।
