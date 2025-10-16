চাকসুতে নির্বাচিতদের পাশে থাকবে ছাত্রদল: নাছির
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (চাকসু) নির্বাচনে নির্বাচিতদের কাজে সহযোগিতা ও শিক্ষার্থীদের অধিকার আদায়ে পাশে থাকার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন কেন্দ্রীয় ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক নাছির উদ্দীন নাছির।
বৃহস্পতিবার (১৬ অক্টোবর) বিকেল ৩টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের বুদ্ধিজীবী চত্বরে শাখা ছাত্রদল আয়োজিত জরুরি সংবাদ সম্মেলনে এ প্রতিশ্রতি দেন তিনি।
নাছির উদ্দীন নাছির বলেন, ‘গতকাল ছিল আমাদের জন্য ঐতিহাসিক মুহূর্ত। চাকসু নির্বাচনে ত্রুটি ও অব্যবস্থাপনা থাকা সত্ত্বেও সুন্দর ও স্বাভাবিক পরিবেশে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। নির্বাচন নিয়ে অনেক অভিযোগ ছিল। তবে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা যে রায় দিয়েছে তাই আসল। নির্বাচনে অমোচনীয় কালির ব্যবহার হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদল মনে করে, এ বিষয়ে প্রশাসনের আরও সতর্ক থাকা উচিত ছিল।’
নির্বাচন আয়োজনে সংশ্লিষ্ট সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়ে তিনি বলেন, ‘আমাদের প্যানেলের যে ইশতেহার রয়েছে তা বাস্তবায়নের জন্য কাজ করবো। নির্বাচনে আমরা ভালো ফল অর্জন না করতে পারলেও নির্বাচিতদের কাজে পাশে থাকবে ছাত্রদল। তাছাড়া শিক্ষার্থীদের সব অধিকার আদায়ে ছাত্রদল সবসময় শিক্ষার্থীদের পাশে থাকবে।’
এসময় চাকসু নির্বাচনে ছাত্রদল প্যানেল থেকে নির্বাচিত এজিএস আইয়ুবুর রহমান তৌফিক বলেন, ‘আমরা চাকসু নির্বাচন আদায়ের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলাম। আমরা সবসময় শিক্ষার্থীদের পাশে ছিলাম। আমার নির্বাচিত হওয়ার পেছনে শিক্ষার্থীদের অনেক বেশি অবদান ছিল। যারা আমাকে ভোট দিয়েছেন বা দেননি—সবার প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করবো। যারা আমার প্রতি আস্থা রেখেছেন, তাদের আস্থা অনুযায়ী কাজ করবো।’
সংবাদ সম্মেলনে কেন্দ্রীয় ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক নাছির উদ্দীন নাছির ছাড়াও সহ-সভাপতি কাজী জিয়াউদ্দিন বাসেত, যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক মাসুম বিল্লাহ, যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক রাজু আহমদ, বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রদলের সভাপতি আলাউদ্দিন মহসিন, সাধারণ সম্পাদক আব্দুল্লাহ আল নোমান প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।
