রাকসু নির্বাচন
নজরুল মিলনায়তনে যাচ্ছে ব্যালট বাক্স, আগে মেয়েদের হলের ফলাফল
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (রাকসু) ও হল সংসদ নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণা করা হবে কাজী নজরুল ইসলাম মিলনায়তনে। বৃহস্পতিবার (১৬ অক্টোবর) নির্বাচন কমিশনার মোস্তফা কামাল আকন্দ গণমাধ্যমকে এ তথ্য নিশ্চিত করেন।
তিনি বলেন, ‘কেন্দ্র থেকে ব্যালট পেপার আসতে শুরু করেছে। আমাদের নিজস্ব গাড়িতে করে ব্যালট বক্সগুলো পুলিশি পাহারায় ফলাফল সেন্টারে আনা হচ্ছে। সব ব্যালট পেপার আসলে গণনা শুরু হবে। কখন সেটি শুরু হবে এখন বলা যাচ্ছে না।’
মোস্তফা কামাল আকন্দ বলেন, আমাদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আগে মেয়েদের হলগুলোর ফলাফল হবে। এরপর ছেলেদের। সর্বশেষ রাকসুর ফলাফল ঘোষণা হবে।’
এর আগে সকাল ৯টা থেকে শুরু হয়েছে ভোটগ্রহণ। এবার রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ নির্বাচনে মোট ভোটার ২৮ হাজার ৯০১ জন। এর মধ্যে নারী ভোটার ১১ হাজার ৩০৫ ও পুরুষ ভোটার ১৭ হাজার ৫৯৬ জন।
আরএইচ/জিকেএস