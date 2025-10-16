রাকসু নির্বাচনে বোমা ফাটানোর ভিডিওটি এআই দিয়ে তৈরি: আরএমপি

রাকসু নির্বাচনে বোমা ফাটানোর ভিডিওটি এআই দিয়ে তৈরি: আরএমপি
রাকসু নির্বাচন চলাকালীন এক গণমাধ্যমকর্মীর সঙ্গে কথা বলার সময় বোমা ফাটানোর যে দৃশ্য সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে, তা এআই দিয়ে তৈরি বলে জানিয়েছে রাজশাহী মেট্রোপলিটন পুলিশ (আরএমপি)।
আরএমপি জানিয়েছে, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম মনিটরিংয়ের সময় ভিডিওটি সাইবার ক্রাইম ইউনিটের দৃষ্টিগোচর হয়। পরে পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও ফ্যাক্টচেক করে দেখা যায়, দৃশ্যটি সম্পূর্ণরূপে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) দিয়ে তৈরি। কোনো একটি মহল ইচ্ছাকৃতভাবে জনমনে বিভ্রান্তি ও আতঙ্ক সৃষ্টির উদ্দেশ্যে এ ধরনের ভুয়া ভিডিও প্রচার করছে।
আরও পড়ুন:
খাবার খাওয়ার ভিডিওকে অস্ত্র বিতরণ বলে ছড়ানো হচ্ছে: আরএমপি
এ অবস্থায় সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহারকারীদেরকে গুজব ছড়ানো, ভুয়া বা বিভ্রান্তিকর তথ্য প্রচার থেকে বিরত থাকার অনুরোধ জানিয়েছে আরএমপি।
পুলিশ সংস্থাটি আরও বলেছে, মিথ্যা ও গুজবমূলক কোনো বিষয় পোস্ট করা, শেয়ার করা, লাইক দেওয়া বা কমেন্ট করা ফৌজদারি অপরাধ। এ বিষয়ে রাজশাহী মেট্রোপলিটন পুলিশ কঠোর আইনগত ব্যবস্থা নেবে।
এসআর/এমএস