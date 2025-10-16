মন্দির নির্মাণের দাবিতে জবিতে বিক্ষোভ, উপাচার্যকে স্মারকলিপি
ক্যাম্পাসে মন্দির স্থাপনের দাবিতে বিক্ষোভ মিছিল ও সংক্ষিপ্ত সমাবেশ করেছেন জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের (জবি) সনাতন ধর্মাবলম্বী শিক্ষার্থীরা। বিক্ষোভ শেষে উপাচার্য বরাবর স্মারকলিপি দেন তারা।
বৃহস্পতিবার (১৬ অক্টোবর) বিক্ষোভ মিছিলটি কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার থেকে শুরু হয়ে ভাস্কর্য চত্বরে এসে শেষ হয়।
এ সময় শিক্ষার্থীরা বলেন, বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার দুই দশক পার হলেও এখনো ক্যাম্পাসে কোনো স্থায়ী মন্দির নির্মাণ করা হয়নি। ফলে ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালনের জন্য প্রতি বছর তাদের ক্যাম্পাসের বাইরে যেতে হয়, যা অনেক সময় অনিরাপদ ও কষ্টসাধ্য হয়ে ওঠে।
মার্কেটিং বিভাগের শিক্ষার্থী অনিক কুমার দাস বলেন, বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন আমাদের প্রতি বৈষম্য করছেন। মসজিদ থাকলেও সনাতন ধর্মাবলম্বীদের জন্য মন্দির নেই। আমাদের ধর্ম চর্চার ন্যূনতম সুযোগ সুবিধা নিশ্চিত না করতে পারলে আমাদের ভর্তি হতে নিষেধ করেন। এটি শুধু হিন্দু ভাইদের দাবি নয়। বৌদ্ধ, খ্রিস্টান যত ধর্মের মানুষ আছে এটি সবার দাবি।
নাট্যকলা বিভাগের শিক্ষার্থী অর্ঘ্য শ্রেষ্ঠ রায় বলেন, আজকে আমরা সকল ভাই বোনেরা মিলে একটি স্মারকলিপি দেবো, যেখানে বিভিন্ন ধর্মের লোকদের সই রয়েছে। এটি শুধু স্মারকলিপি না, এটি একটি আলটিমেটাম। আমরা শিক্ষকদের সমর্থন চাই। সন্তান হিসেবে আপনারা আমাদের এই সমর্থন দেন।
শিক্ষার্থীদের দাবির বিষয়ে জবি উপাচার্য অধ্যাপক ড. রেজাউল করিম বলেন, শিক্ষার্থীরা একটি স্মারকলিপি দিয়েছে। এ বিষয়ে তাৎক্ষণিক কিছু বলা সম্ভব নয়। তবে আমরা বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করে দেখবো।
এমআরএম/এমএস