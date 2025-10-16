শিক্ষার্থীরা যে দায়িত্ব দিয়েছেন তা আমানত: চাকসু ভিপি

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৪:২৫ পিএম, ১৬ অক্টোবর ২০২৫
সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন চাকসুর নবনির্বাচিত ভিপি ইব্রাহিম হোসেন রনি

চাকসুর নবনির্বাচিত ভিপি ইব্রাহিম হোসেন রনি বলেছেন, শিক্ষার্থীরা যে দায়িত্ব আমাদের ওপর দিয়েছেন তা সম্পূর্ণরূপে একটি আমানত। সেই আমানতকে পূঙ্খানুপুঙ্খানুভাবে পালন করার চেষ্টা করবো।

বৃহস্পতিবার (১৬ অক্টোবর) সকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় জামে মসজিদ প্রাঙ্গণে সাংবাদিকদের এ কথা বলেন তিনি।

শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে চাকসু ভিপি বলেন, ‌‘আমাদের ব্যাপারে কিংবা আমাদের দায়িত্বে ভুল-ক্রুটি হলে সেসব ধরিয়ে দিয়ে আমাদের সঠিক পথে রাখবেন। আপনারা আমাদের বুদ্ধি পরামর্শ দেবেন, সমালোচনা করবেন।’

তিনি আরও বলেন, ‘যারা নির্বাচনে জয়লাভ করতে পারেননি, তাদেরকে আমি মনে করি কেউ পরাজিত হননি; সবাই বিজয়ী হয়েছি।’

‘যদি আমরা সবাই একই প্ল্যাটফর্মে একত্রিত হই, সম্মিলিত কাজ করি; তাহলে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় সারাদেশে একটি দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে। আমরা যে কাজগুলো করবো, তা অবশ্যই শিক্ষার্থীদের অধিকার আদায়ে হবে ইনশাআল্লাহ’, যোগ করেন ইব্রাহিম হোসেন রনি।

চাকসু নির্বাচনে কেন্দ্রীয় সংসদে ২৬ পদের মধ্যে ২৪টিতেই বিজয় হয়েছে শিবির সমর্থিত প্যানেলের সদস্যদের। এ জয়ের মাধ্যমে টানা ৪৪ বছর পর চাকসুর নেতৃত্বে ফিরলো ইসলামী ছাত্রশিবির।

সোহেল রানা/এসআর/জিকেএস

