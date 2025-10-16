রাকসু নির্বাচনের ভোটগ্রহণ শেষ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (রাকসু) নির্বাচনের ভোটগ্রহণ শেষ হয়েছে। বৃহস্পতিবার (১৬ অক্টোবর) বিকেল ৪টায় একযোগে ১৭টি কেন্দ্রে ভোটগ্রহণ শেষ হয়।
নির্বাচন কমিশনার ড. অধ্যাপক মোস্তফা কামাল আকন্দ বলেন, ‘আমাদের সব কেন্দ্রে ভোটগ্রহণ শেষ হয়েছে। তবে দু-একটি কেন্দ্রে কিছু সংখ্যক ভোটার ভেতরে রয়েছে। তবে যে দুটি কেন্দ্রে ভোট এখনো চলছে সেটি দেখে দুই এক শতাংশ বাড়তে পারে।’
তিনি আরও বলেন, ‘কঠোর নিরাপত্তায় ব্যালট বাক্স বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজী নজরুল ইসলাম মিলনায়তনে ফল ঘোষণা কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।’
এর আগে সকাল ৯টা থেকে শুরু হয়েছে ভোটগ্রহণ। চলবে বিকেল ৪টা পর্যন্ত। এবার রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ নির্বাচনে মোট ভোটার ২৮ হাজার ৯০১ জন। এর মধ্যে নারী ভোটার ১১ হাজার ৩০৫। আর পুরুষ ভোটার ১৭ হাজার ৫৯৬ জন।
