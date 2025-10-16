ক্যাম্পাসে বহিরাগত প্রবেশ করেছে— অভিযোগ শিবিরের
ক্যাম্পাসে বহিরাগত প্রবেশসহ অনলাইন আমাদের বিরুদ্ধে গুজব ছড়ানো হচ্ছে বলে অভিযোগ করে সংবাদ সম্মেলন করেছেন শিবির সমর্থিত সম্মিলিত শিক্ষার্থী জোটের জিএস প্রার্থী ফাহিম রেজা।
বৃহস্পতিবার (১৬ অক্টোবর) দুপুর ২টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় লাইব্রেরির সামনে সংবাদ সম্মেলন করে এমন অভিযোগ করেন তিনি।
ফাহিম রেজা বলেন, ‘সকাল থেকে দেখছি সিরাজী ভবনের সামনে আমাদের শিক্ষার্থীদের চিরকুট নিয়ে প্রবেশ করতে দেওয়া হয়নি। এরপর পরে আমরা দেখেছি ডিনস কমপ্লেক্স, রবীন্দ্র ভবন ও জগদশ চন্দ্র বসু একাডেমিক ভবনের শিক্ষার্থীদের চিরকুট নিয়ে প্রবেশে বাধা দেওয়া হয়। কিন্তু নির্বাচন কমিশন গতকাল (বুধবার) বলেছিলেন চিরকুট নিয়ে প্রবেশ করতে পারবে।’
তিনি বলেন, ‘ছাত্রদল ও আধিপত্য বিরোধী ঐক্যের প্যানেল অধিকাংশ কেন্দ্রের নিয়ম ভঙ্গ করে ১০০ গজের মধ্যে প্রবেশ করে ভোটারদের ম্যানিকুলেট করে তাদের চিরকুট বিতরণ করছে। এটা আমরা বিভিন্ন গণমাধ্যম মারফতে দেখেছি।’
ফাহিম রেজা বলেন, ‘ছাত্রদল নিয়মের তোয়াক্কা না করে খালেদা জিয়া হল এবং হাবিবুর রহমান হলের ভোট কেন্দ্রসহ পাশের কয়েকটি স্থানে বুথ নির্মাণ করেছে। এটি নির্বাচনের লেবেল প্লেইং ফিল্ড নষ্ট করছে। ক্যাম্পাসে ছাত্রদল, যুবদল ও বিএনপির বহিরাগতরা প্রবেশ করেছে। অনলাইন আমাদের বিরুদ্ধে গুজব ছড়ানো হচ্ছে। ছাত্রদলের সাংগঠনিক সম্পাদক ক্যাম্পাসে বসে নিজেই এসব গুজব ছড়াচ্ছে। অথচ তিনি এ বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র নন।’
এ সময় শিবির সমর্থিত সম্মিলিত শিক্ষার্থী জোটের নেতৃত্ববৃন্দরা উপস্থিত ছিলেন।
এদিকে সকাল ৯টা থেকে শুরু হয়েছে ভোটগ্রহণ। চলবে বিকেল ৪টা পর্যন্ত। নির্বাচনে দুপুর ১টা পর্যন্ত ৪২ শতাংশ ভোট পড়েছে।
এবার রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ নির্বাচনে মোট ভোটার ২৮ হাজার ৯০১ জন। এর মধ্যে নারী ভোটার ১১ হাজার ৩০৫। আর পুরুষ ভোটার ১৭ হাজার ৫৯৬ জন।
