প্রকাশিত: ০১:৪৭ পিএম, ১৬ অক্টোবর ২০২৫
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (রাকসু) নির্বাচনে আমেজপূর্ণ পরিবেশে চলছে ভোটগ্রহণ। সকাল থেকেই মেয়েদের ভোট কেন্দ্রগুলোতে উপচে পড়া ভিড় দেখা গেছে। কেন্দ্রের বাইরে লম্বা লাইন। সবাই লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে পছন্দের প্রার্থীকে ভোট দিচ্ছেন।

বৃহস্পতিবার (১৬ অক্টোবর) সকাল থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অ্যাকাডেমিক ভবন, সিরাজী ভবন ও ডিনস কমপ্লেক্সে এই তিনটি কেন্দ্রে মেয়েদের ছয়টি হলের ভোটগ্রহণ চলছে। এসময় শিক্ষার্থীদের মধ্যে উচ্ছ্বাস দেখা গেছে।

নারী শিক্ষার্থীরা জানান, এত বছর পর নির্বাচন হচ্ছে, খুবই ভালো লাগছে। ভেতরের এজেন্টরা অনেক হেলপফুল। প্রত্যেকটা প্রসেস আমাদের জানানো হয়েছে যে কীভাবে কী করতে হবে। এছাড়া আমাদের প্রাইভেসি রক্ষা করা হয়েছে।

লোকপ্রশাসন বিভাগের শিক্ষার্থী সুমাইয়া জাগো নিউজকে বলেন, এর আগে কখনো ভোট দেইনি। জীবনে প্রথম ভোট দিলাম। বিশ্ববিদ্যালয়ে শান্ত পরিবেশ রয়েছে৷ কোনো দুষ্কৃতিকারী দেখিনি। আমরা সবাই দলবেঁধে ভোট দিচ্ছি।

সকাল ৯টা থেকে শুরু হয়েছে ভোটগ্রহণ। চলবে বিকেল ৪টা পর্যন্ত। নির্বাচনে দুপুর ১টা পর্যন্ত ৪২ শতাংশ ভোট পড়েছে।

এবার রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ নির্বাচনে মোট ভোটার ২৮ হাজার ৯০১ জন। এর মধ্যে নারী ভোটার ১১ হাজার ৩০৫। আর পুরুষ ভোটার ১৭ হাজার ৫৯৬ জন।

