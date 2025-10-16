রাকসুতে চার ঘণ্টায় ভোট কাস্ট ৪২ শতাংশ

জেলা প্রতিনিধি
প্রকাশিত: ০১:৪৪ পিএম, ১৬ অক্টোবর ২০২৫
রাকসুতে চার ঘণ্টায় ভোট কাস্ট ৪২ শতাংশ

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (রাকসু), হল সংসদ ও সিনেট ছাত্র প্রতিনিধি নির্বাচনে চার ঘণ্টায় ৪২ শতাংশ ভোট কাস্ট হয়েছে।

বৃহস্পতিবার (১৬ অক্টোবর) দুপুর ১টায় এ তথ্য জানান রাকসু নির্বাচন কমিশনের প্রধান রিটার্নিং কর্মকর্তা অধ্যাপক ড. সেতাউর রহমান।

এর আগে বেলা ১১টা পর্যন্ত ২১ শতাংশ ভোট কাস্ট হওয়ার তথ্য জানায় রাকসু নির্বাচন কমিশন।

সকাল ৯টা থেকে ভোটগ্রহণ শুরু হয়। অবাধ, শান্তিপূর্ণ ও নিরপেক্ষভাবে নির্বাচন সম্পন্ন করতে নিরাপত্তার চাদরে ঢেকে দেওয়া হয়েছে ক্যাম্পাস। ১৭টি কেন্দ্রে ৯১৮ প্রার্থীকে ভোট দিচ্ছেন ২৮ হাজার ৯০১ জন ভোটার।

