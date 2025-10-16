রাকসু নির্বাচন
ক্যাম্পাসের ৬ প্রবেশপথে কঠোর নিরাপত্তা, ঢুকতে পারছে না বহিরাগতরা
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (রাকসু) নির্বাচন চলছে। নির্বাচনকে সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য করতে কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থা গড়ে তুলেছে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী। ক্যাম্পাসের ছয়টি প্রবেশপথে পুলিশের চেকপোস্ট বসানো হয়েছে। পরিচয়পত্র ছাড়া কাউকে প্রবেশ করতে দেওয়া হচ্ছে না।
বৃহস্পতিবার (১৬ অক্টোবর) সকাল ৯টায় নির্বাচনের ভোটগ্রহণ শুরু হয়। তবে গতকাল থেকেই নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে। আজ সকাল থেকে ক্যাম্পাসে বহিরাগত প্রবেশ একেবারেই নিষিদ্ধ করা হয়েছে।
বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান ফটক, কাজলা ও বিনোদপুর ফটকে গিয়ে দেখা গেছে, ক্যাম্পাসে ঢুকতে যাওয়া সবার পরিচয়পত্র যাচাই করছেন আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা। তল্লাশিচৌকি পার হয়ে শুধু বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারী, শিক্ষার্থী, গণমাধ্যমকর্মী এবং বৈধ পরিচয়পত্রধারী ব্যক্তিরা প্রবেশ করতে পারছেন।
সুষ্ঠুভাবে ভোটগ্রহণ সম্পন্ন করতে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনকে সহযোগিতায় নিয়োজিত রয়েছেন ২ হাজার ৩০০ পুলিশ সদস্য। রাজশাহী ছাড়াও বিভাগের অন্যান্য জেলা থেকে তাদের এখানে আনা হয়েছে। এছাড়া ছয় প্লাটুন বিজিবি ও ১২ প্লাটুন র্যাব সদস্য মোতায়েন করা হয়েছে।
আরএএস/এফএ/জেআইএম