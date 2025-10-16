রাকসু নির্বাচনে ৭০ শতাংশের বেশি ভোট কাস্টের আশা উপাচার্যের

প্রকাশিত: ১১:২১ এএম, ১৬ অক্টোবর ২০২৫
রাকসু নির্বাচনে শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণের হার অত্যন্ত উৎসাহজনক। আগের অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্বাচন অনুযায়ী এখানে ৭০ শতাংশের বেশি ভোট কাস্ট হওয়ার আশা করা যায়। ভোটের সুষ্ঠু ও স্বচ্ছ পরিবেশ নিশ্চিত করতে প্রশাসন সব ধরনের প্রস্তুতি নিয়েছে বলে জানিয়েছেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক সালেহ হাসান নকীব।

বৃহস্পতিবার (১৬ অক্টোবর) জুবেরী ভবনে কেন্দ্র পরিদর্শন শেষে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে তিনি এসব কথা বলেন।

তিনি বলেন, অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয় যেগুলোতে নির্বাচন হয়েছে সেগুলোতে ৭০ শতাংশের বেশি ভোট কাস্ট হয়েছে। সেই অনুযায়ী আমরা প্রত্যাশা করতে পারি ওই অনুপাতেই ভোট কাস্ট হতে পারে। তার বেশি হলে তো ভালো। আমরা আশা করছি তার চেয়ে বেশি উপস্থিতি হবে।

গণমাধ্যমকর্মীদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে তিনি বলেন, আপনারা দায়িত্বশীলতার সঙ্গে নির্বাচন কাভার করছেন। এটা অত্যন্ত আনন্দের বিষয়। জুবেরী ভবন থেকে কেন্দ্র পরিদর্শন শুরু করলাম। এখন পর্যন্ত মোটামুটি নির্বাচনের মাঠ ভালোই দেখা যাচ্ছে।

