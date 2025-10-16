রাকসু
আশা করি শিক্ষার্থীরা আমাদের গ্রহণ করবে: শিবিরের ভিপি প্রার্থী
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদ (রাকসু) নির্বাচনে ছাত্রশিবির সমর্থিত সম্মিলিত শিক্ষার্থী জোট প্যানেলের ভিপি প্রার্থী মুস্তাকুর রহমান জাহিদ বলেছেন, শিক্ষার্থীরা যেভাবে ভোট দিয়ে আনন্দ প্রকাশ করছেন সেই আনন্দটা আমরা আগে কখনো পাইনি। আমরা ভালো ফলাফলের প্রত্যাশা করছি, আশা করি শিক্ষার্থীরা আমাদের গ্রহণ করবে। শিক্ষার্থীরা আমাদের গ্রহণ করলে শিক্ষার্থীদের জন্য যে ইশতেহার আমরা দিয়েছি সেই ইশতেহার অনুযায়ী আমরা সর্বোচ্চ কাজ করে যাওয়ার চেষ্টা করব।
বৃহস্পতিবার (১৬ অক্টোবর) সকাল ১০টার দিকে ভোট দিয়ে সাংবাদিকদের তিনি সাংবাদিকদের এসব কথা বলেন।
মুস্তাকুর রহমান জাহিদ বলেন, দীর্ঘ ৩৫ বছর পর আমরা উৎসব মুখর পরিবেশে ভোট প্রদান করলাম। গত ৩৫ বছর ধরে যেহেতু রাকসু নির্বাচন হয়নি, অর্থাৎ ভোটারদের যে আনন্দ সেই আনন্দ থেকে শিক্ষার্থীদের বঞ্চিত করে রাখা হয়েছিল। একটি গোষ্ঠী নির্বাচন বানচাল করার জন্য সবসময়ই তৎপর ছিল। আমরা আমাদের জায়গা থেকে সব শিক্ষার্থী মিলে রাকসুর জন্য আন্দোলন করেছি ও অবশেষে সফল করতে পারছি আলহামদুলিল্লাহ।
তিনি আরও বলেন, আমার ব্যক্তিগতভাবে যদি অনুভূতির কথা বলি, সকল শিক্ষার্থীদের মতোই আমার অনুভূতি। আমরা যেই অনুভূতি পাচ্ছি সেই অনুভূতি দীর্ঘ ৩৫ বছর পর পাচ্ছি। মূল কথা হচ্ছে, ৩৫ বছর পর যেই অনুভূতি হওয়া দরকার সেই অনুভূতি আমাদের মধ্যে হচ্ছে। আমি আশা করি প্রত্যেক শিক্ষার্থী আনন্দ ও উৎসবমুখর পরিবেশে ভোট প্রদান করবেন।
প্রশাসনের প্রতি আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, আজকে সারাদিন সুষ্ঠু ও সুন্দর পরিবেশ বজায় রেখে নিরপেক্ষভাবে ভোট প্রদান করতে তারা যেন সহযোগিতা করে, কোনো ধরনের দ্বিচারিতা আচরণ না করে। যে কোনো জায়গায় ভোটারদের লাইনে দাঁড়ানোর ক্ষেত্রে, নির্দিষ্ট সময় ভোট দেওয়ার ক্ষেত্রে এবং ফলাফলের ক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশন যেন সুষ্ঠু পরিবেশ বজায় রাখ।
ডাকসু, চাকসু, জাকসুর প্রসঙ্গ টেনে তিনি বলেন, সেখানকার উইকনেসগুলো যেগুলো ছিল সেগুলো খুঁজে বের করে সেগুলো যাতে এই নির্বাচনে প্রভাব না পড়ে সেটা নির্বাচন কমিশনকে নিশ্চিত করতে হবে।
ভোট কেন্দ্রের অভিযোগ প্রসঙ্গে জাহিদ বলেন, এখন পর্যন্ত সুন্দর পরিবেশে ভোট হচ্ছে, কারো প্রতি কোনো ধরনের অভিযোগ আমরা দিচ্ছি না তবে আমরা অবজারভেশনে রাখছি। নির্বাচন কমিশন ও গণমাধ্যমকে আমরা সঙ্গে সঙ্গেই জানাবো। নির্বাচন কমিশনসহ অন্যান্য যত দল-মত রয়েছে, ভোটে অংশগ্রহণ করেছেন আজ তাদের প্রতি আহ্বান থাকবে আচরণবিধির ওপর খেয়াল রেখে এবং নির্বাচনের যে ধারা রয়েছে সে ধারার ওপর খেয়াল রেখে সুষ্ঠুভাবে নির্বাচনে যেন ভূমিকা রাখুন।
বৃহস্পতিবার সকাল ৯টায় ভোটগ্রহণ শুরু হয়। চলবে বিকেল ৪টা পর্যন্ত। এবার রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ নির্বাচনে মোট ভোটার ২৮ হাজার ৯০১ জন। এর মধ্যে নারী ভোটার ১১ হাজার ৩০৫। আর পুরুষ ভোটার ১৭ হাজার ৫৯৬ জন।
রাকসুতে মোট পদ ২৩টি, প্রার্থী ২৪৭ জন। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে মোট হল ১৭টি। প্রত্যেক হল ছাত্র সংসদে ১৫টি করে মোট ২৫৫টি পদের বিপরীতে নির্বাচন করছেন ৬০১ জন প্রার্থী। এর মধ্যে ছেলেদের ১১টি হলের ৪৬০ জন প্রার্থী এবং ৬টি নারী হলের প্রার্থী সংখ্যা ১৪১।
এমএন/এএসএম