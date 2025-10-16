ছাত্রদলের ভিপি প্রার্থী
পোলিং এজেন্টদের ছবিসহ ভোটার তালিকা দেখতে বাধা দেওয়া হচ্ছে
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (রাকসু) নির্বাচনের ভোটগ্রহণ চলছে। সকাল থেকে বেলা সাড়ে ১০টা পর্যন্ত গুরুতর কোনো অভিযোগ ওঠেনি। তবে একটি কেন্দ্রে ছাত্রদল সমর্থিত প্যানেলের পোলিং এজেন্টদের ছবিসহ ভোটার তালিকা দেখতে বাধা দেওয়ার অভিযোগ পাওয়া গেছে।
বৃহস্পতিবার (১৬ অক্টোবর) সকাল ৯টার পর বিশ্ববিদ্যালয়ের জুবেরী ভবন কেন্দ্র পরিদর্শনে গিয়ে এই অভিযোগ করেন ছাত্রদল সমর্থিত ঐক্যবদ্ধ নতুন প্রজন্ম প্যানেলের ভিপি প্রার্থী শেখ নুর উদ্দিন আবীর।
কেন্দ্র পরিদর্শন শেষে সাংবাদিকদের অভিযোগ করে বলেন, সার্বিক পরিস্থিতি এখনো পর্যন্ত ভালো। তবে জুবেরী ভবনে দায়িত্ব পালন করা আমাদের পোলিং এজেন্টরা অভিযোগ করেছেন, তাদের ছবিসহ ভোটার তালিকা দেখতে তাদের বাধা দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু আমাদের বলা হয়েছিল নির্বাচনের দায়িত্বে থাকা রিটার্নিং কর্মকর্তা ও পোলিং এজেন্টরা এটা দেখতে পারবেন। এটা আমাদের প্রধান নির্বাচন কমিশনার স্যারকে জানালাম। তিনি দ্রুততম সময়ের মধ্যে সমাধান করবেন বলে জানিয়েছেন।
তিনি বলেন, আমি এখনো আশাবাদী, সুষ্ঠু, সুন্দর, গ্রহণযোগ্য ও গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নির্বাচন হবে। আমরা রাবিয়ানরা নিজেদের প্রতিনিধি নিজেদের ভোটেই নির্বাচিত করবো। কোনো ইঞ্জিনিয়ারিং হবে না বলেই আশা করছি।
তিনি বলেন, নির্বাচন ঘিরে ব্যাপক নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। তারপরও কোনো প্রার্থী ক্যাম্পাসে বহিরাগত প্রবেশ করানোর চেষ্টা করলে শিক্ষার্থীরা সেটি মেনে নেবে না। তারা সেটি প্রতিহত করবে।
এর আগে ভোট প্রদানের পূর্বে ক্যাম্পাসে প্রবেশ করে তিনি বলেন, ডাকসু ও চাকসুর প্রভাব রাবিতে পড়বে না। শিক্ষার্থীরা ছাত্র প্রতিনিধি নির্বাচন করবেন স্বাধীনভাবে।
রাকসু নির্বাচনে মোট ভোটার ২৮ হাজার ৯০১ জন, যার মধ্যে ৩৯ দশমিক ১ শতাংশ নারী এবং ৬০ দশমিক ৯ শতাংশ পুরুষ। মোট ৮৬০ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। এর মধ্যে কেন্দ্রীয় রাকসুর ২৩ পদে ৩০৫ জন, সিনেটের ৫ পদে ৫৮ জন এবং ১৭টি হল সংসদের ২৫৫ পদে ৫৫৫ জন প্রার্থী লড়াই করছেন।
