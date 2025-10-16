রাকসু নির্বাচন
বেলা বাড়ার সঙ্গে বাড়ছে ভোটার উপস্থিতি
উৎসবমুখর পরিবেশে চলছে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (রাকসু) নির্বাচন। সকাল ৯টা থেকেই শিক্ষার্থীরা ভোট কেন্দ্রে আসতে শুরু করেন।
বৃহস্পতিবার (১৬ অক্টোবর) সকালে সরেজমিনে দেখা গেছে, কিছু কিছু ভোটকেন্দ্রে ভোটারদের উপস্থিতি কম। ছিল না দীর্ঘ সারি। তবে বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ভোটারদের উপস্থিতি বেড়ে যাচ্ছে। কেন্দ্রগুলোতে দীর্ঘ লাইন দেখা যাচ্ছে। শিক্ষার্থীরা সুশৃঙ্খলভাবে নিজেদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করছেন।
ড. শহিদুল্লাহ অ্যাকাডেমিক ভবনে দেখা গেছে দীর্ঘ সারি। এছাড়াও ডিন কমপ্লেক্স ভবনের কেন্দ্রেও দেখা গেছে নারী ভোটারদের দীর্ঘ সারি।
নির্বাচন ঘিরে পুরো ক্যাম্পাসজুড়ে উৎসবের আমেজ বিরাজ করছে। শিক্ষার্থীদের মুখে উচ্ছ্বাস, অনেকে ভোট দিতে এসে সেলফি তুলছেন, আবার কেউবা বন্ধুদের সঙ্গে আলোচনায় ব্যস্ত।
বিশ্ববিদ্যালয়ের জনসংযোগ দপ্তরের প্রশাসক অধ্যাপক আখতার হোসেন মজুমদার বলেন, সুষ্ঠুভাবেই ভোটগ্রহণ চলছে। কেন্দ্রে কেন্দ্রে উপস্থিত বেড়েছে। অনেকে ঘুম থেকে দেরি করে ওঠেন, তারাও আসছেন।
এবার রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ নির্বাচনে মোট ভোটার ২৮ হাজার ৯০১ জন। এর মধ্যে নারী ভোটার ১১ হাজার ৩০৫। আর পুরুষ ভোটার ১৭ হাজার ৫৯৬ জন।
রাকসুতে মোট পদ ২৩টি, প্রার্থী ২৪৭ জন। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে মোট হল ১৭টি। প্রত্যেক হল ছাত্র সংসদে ১৫টি করে মোট ২৫৫টি পদের বিপরীতে নির্বাচন করছেন ৬০১ জন প্রার্থী। এর মধ্যে ছেলেদের ১১টি হলের ৪৬০ জন প্রার্থী এবং ৬টি নারী হলের প্রার্থী সংখ্যা ১৪১।
