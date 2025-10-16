রাকসু নির্বাচন
কোনো কেন্দ্রে লম্বা লাইন কোনোটা ফাঁকা
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ ও সিনেট নির্বাচনের ভোটগ্রহণ শুরু হয়েছে। বৃহস্পতিবার (১৬ অক্টোবর) সকাল ৯টায় ১৭টি কেন্দ্রে একযোগে ভোটগ্রহণ শুরু হয়। ভোটগ্রহণ শুরুর পর কেন্দ্রগুলোর কোথাও লম্বা লাইন আবার কোথাও ফাঁকা দেখা গেছে।
রহমাতুল নেছার হলের নির্বাচন হচ্ছে রবীন্দ্র কলা ভবনের রুম নম্বর ১২৩ কেন্দ্রে। এই কেন্দ্রের প্রধান ফটক ফাঁকা দেখা গেছে। যদিও ভোটগ্রহণ শুরুর সময় এই কেন্দ্রে কিছুটা লাইন দেখা যায়।
তবে বিজ্ঞান ভবন কেন্দ্রগুলোতে লম্বা লাইন দেখা গেছে। প্রথম আধা ঘণ্টায় ভোটকেন্দ্রে ভোটারদের উপস্থিতি তেমন ছিল না। নির্বাচন কমিশনের কর্মকর্তারা বলছেন, বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ভোটের উপস্থিতি বাড়বে।
এদিকে নির্বাচন উপলক্ষে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের ব্যবস্থাপনায় ২৫টি বাসে করে শিক্ষার্থীরা ক্যাম্পাসে আসছেন। এরইমধ্যে রাজশাহী শহর ও আশপাশ থেকে ২টি বাস ক্যাম্পাসে পৌঁছেছে।
বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবহন দপ্তর জানিয়েছে, সকাল ৭টা, ৮টা, ৯টা ও দুপুর ১২টা, ২টায়, সর্বমোট ৬টি ট্রিপে শিক্ষার্থীদের নিয়ে ক্যাম্পাসে প্রবেশ করবে বাস।
প্রশাসন জানিয়েছে, ভোটারদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে ৬টি ধাপে শিক্ষার্থীদের হলে ও ভোটকেন্দ্রে আনার ব্যবস্থা করা হয়েছে। সকাল থেকেই রাজশাহীর বিভিন্ন স্থান থেকে বাসগুলো নির্ধারিত রুটে শিক্ষার্থীদের বহন করছে।
এফএ/এএসএম