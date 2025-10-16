রাকসু নির্বাচন

২৫ বাসে ৬ ট্রিপে ক্যাম্পাসে আসছেন শিক্ষার্থীরা

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৯:৩৭ এএম, ১৬ অক্টোবর ২০২৫
রাকসু নির্বাচনে ভোট দিতে বৃহস্পতিবার (১৬ অক্টোবর) সকাল থেকে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের ব্যবস্থাপনায় ২৫টি বাসে করে শিক্ষার্থীরা রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় (রাবি) ক্যাম্পাসে আসছেন। এরই মধ্যে রাজশাহী শহর ও আশপাশ থেকে ২টি বাস ক্যাম্পাসে পৌঁছেছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবহন দপ্তর জানিয়েছে, সকাল ৭টা, ৮টা, ৯টা ও দুপুর ১২টা, ২টায়, সর্বমোট ৬টি ট্রিপে শিক্ষার্থীদের নিয়ে ক্যাম্পাসে প্রবেশ করবে বাস।

প্রশাসন জানিয়েছে, ভোটারদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে ৬টি ধাপে শিক্ষার্থীদের হলে ও ভোটকেন্দ্রে আনার ব্যবস্থা করা হয়েছে। সকাল থেকেই রাজশাহীর বিভিন্ন স্থান থেকে বাসগুলো নির্ধারিত রুটে শিক্ষার্থীদের বহন করছে।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবহন প্রশাসক ড. মো. আব্দুর রাজ্জাক সরকার জাগো নিউজকে বলেন, অনাবাসিক শিক্ষার্থীদের ভোটে অংশ নিতে যাতে কোনো অসুবিধা না হয়, সে জন্য আমরা ২৫টি বাস চালু করেছি। শিক্ষার্থীদের ক্যাম্পাসে আনা হচ্ছে ছয় ধাপে, যাতে ভিড় ও বিশৃঙ্খলা না হয়। বিকেল ৪টা থেকে সবাই আবার ফিরতে পারবেন। ৪টা ও ৬টায় দুইটা বাস ক্যাম্পাস থেকে শিক্ষার্থীদের নিয়ে গন্তব্যে যাবে।

তিনি আরও বলেন, প্রশাসনের পক্ষ থেকে পর্যাপ্ত নিরাপত্তা ও সহায়তা নিশ্চিত করা হয়েছে।

দীর্ঘ ৩৫ বছর পর আজ (বুধবার) অনুষ্ঠিত হচ্ছে রাকসু নির্বাচন। সকাল ৮টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন হলে একযোগে ভোটগ্রহণ চলবে।

