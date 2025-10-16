সবাইকে দেখিয়ে সিলগালা করা হলো রাকসুর ব্যালট বাক্স

সবাইকে দেখিয়ে সিলগালা করা হলো রাকসুর ব্যালট বাক্স
দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে শুরু হতে যাচ্ছে কেন্দ্রীয় সংসদ ও হল সংসদ নির্বাচনের ভোটগ্রহণ। বৃহস্পতিবার (১৬ অক্টোবর) সকাল থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন একাডেমিক ভবন ও হলে একে একে পৌঁছে দেওয়া হয়েছে স্বচ্ছ ব্যালট বাক্স। এরপর ৮টা ৪০ মিনিটের দিকে সবাইকে ফাঁকা ব্যালট বক্স দেখিয়ে সিলগালা শুরু করেন নির্বাচন কমিশনের প্রিজাইডিং অফিসাররা।
সকালে তারা কেন্দ্রে এসে মালামাল বুঝে সেটি সবাইকে ফাঁকা দেখিয়ে তালা মেরে সিলগালা করে দেন। ভোট শুরুর আগে উপস্থিত শিক্ষার্থী, প্রার্থী প্রতিনিধি, নির্বাচন কর্মকর্তা ও গণমাধ্যম কর্মীদের সামনে আনুষ্ঠানিকভাবে খোলা হয় ব্যালট বাক্সগুলো।
নির্বাচন কমিশনের কর্মকর্তারা জানান, সব প্রক্রিয়া স্বচ্ছ রাখতে ভোটকেন্দ্রে উপস্থিত সবার সামনেই ব্যালট বাক্স খোলা ও সিলমোহর করা হয়েছে।
এসময় বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন হল থেকে প্রিসাইডিং অফিসার, সহকারী প্রিসাইডিং অফিসার ও পোলিং অফিসাররা ভোটকেন্দ্রে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। সকাল থেকেই ক্যাম্পাসজুড়ে ব্যস্ত সময় পার করছেন নির্বাচন কমিশনের সদস্যরা। সংবাদকর্মীদের জন্য অ্যাক্রিডিটেশন কার্ড ও যানবাহনের পাস বিতরণের কাজ শেষ করে এখন তারা ভোটগ্রহণের প্রস্তুতিতে ব্যস্ত। ক্যাম্পাসজুড়ে এখন নির্বাচনী আমেজ, আর প্রশাসনের কড়া নজরদারিতে চলছে ভোট প্রস্তুতির শেষ ধাপ।
