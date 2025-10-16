চাকসু নির্বাচন
ভোট কারচুপির অভিযোগে উপ-উপাচার্যকে অবরুদ্ধ ছাত্রদলের
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (চাকসু) নির্বাচনে সোহরাওয়ার্দী হল সংসদের ভোটাভুটিতে কারচুপির অভিযোগ এনে উপ-উপাচার্যকে (প্রশাসন) অবরুদ্ধ করেছেন বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদলের নেতাকর্মীরা।
বৃহস্পতিবার (১৬ অক্টোবর) রাত ১টার দিকে প্রকৌশল অনুষদ (আইটি) ভবনে উপ-উপাচার্য অধ্যাপক মো. কামাল উদ্দিনকে অবরুদ্ধ করা হয়। এর আগে সোহরাওয়ার্দী হল সংসদ নির্বাচনে ছাত্রদল সমর্থিত সহ-সভাপতি (ভিপি) প্রার্থীকে কারচুপির মাধ্যমে হারানোর অভিযোগ করেন সংগঠনটির নেতাকর্মীরা। এ সময় তারা প্রকৌশল অনুষদের ৩১২ নম্বর কক্ষের ভোট পুনরায় গণনার দাবি জানান।
পরে রাত আড়াইটার দিকে পুলিশ এসে উপ-উপাচার্যকে প্রকৌশল অনুষদ থেকে বের করে নেওয়ার চেষ্টা করে। তবে ভবনের ফটক থেকে বের করতেই আবার পথ আটকান ছাত্রদলের নেতাকর্মীরা।
রাত ৩টার পরও উপ-উপাচার্য ছাত্রদলের সভাপতি, সাধারণ সম্পাদকসহ অন্যদের সঙ্গে ওই কেন্দ্রের অভিযোগ নিয়ে কথা বলছিলেন।
ছাত্রদলের নেতাকর্মীদের অভিযোগ, সোহরাওয়ার্দী হলে ভিপি পদে জমাদিউল আওয়ালকে কারচুপির মাধ্যমে হারানো হয়েছে। তাকে ১ হাজার ২০৩ ভোট দেওয়া হয়েছে। এই পদে ছাত্রশিবির সমর্থিত নেয়ামত উল্লাহ ১ হাজার ২০৬ ভোট পেয়েছেন বলে উল্লেখ করা হয়েছে।
