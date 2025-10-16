রাকসু নির্বাচন
ভোটের আগের রাতে মেসে মেসে বিরিয়ানির প্যাকেট বিতরণ ছাত্রদলের
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (রাকসু) নির্বাচনের আগের রাতে স্থানীয় কাজলা এলাকার বিভিন্ন মেসে বিরিয়ানির প্যাকেট বিতরণ করেছেন বিএনপি ও ছাত্রদলের নেতাকর্মীরা।
বুধবার (১৫ অক্টোবর) রাতে খাবারগুলো বিলি করা হয়। সেই সঙ্গে ছাত্রদল মনোনীত প্যানেলের প্রার্থীদের ছবি ও ব্যালট নম্বরসহ একটি টোকেন দেওয়া হয়।
মেসে অবস্থানরত শিক্ষার্থীরা জানান, বুধবার সকালেই সবাইকে ছাত্রদল মনোনীত প্যানেলের জন্য দোয়া চাওয়া ও রাতে খাবারের কথা জানানো হয়। এছাড়া কাজলার জমজম মেসেও মেস ম্যানেজার সবাইকে খাবার নেওয়ার জন্য কয়েকবার দাওয়াত দিয়ে যান।
জমজম মেসে অবস্থানরত কয়েকজন শিক্ষার্থীর সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, তাদের মেস মালিক বিএনপির রাজনীতির সঙ্গে জড়িত এবং তিনিসহ স্থানীয় বিএনপির নেতাকর্মীরাই খাবার বিতরণের এ আয়োজন করেছেন।
এ বিষয়ে জানতে জমজম মেসের ম্যানেজার পলাশকে ফোন দিলে অন্য একজন ধরে জানান, এ বিষয়ে তিনি কিছু বলতে চান না। পরে বলেন, ‘ওসব ছবি-ভিডিও দিও না, ঝামেলা হয় পরে।’
নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক প্রথম বর্ষের এক শিক্ষার্থী বলেন, ‘সকালেই সবাইকে জানানো হয় যে রাতে স্থানীয় ছাত্রদলের পক্ষ থেকে রাবিয়ানদের জন্য ডিনারের আয়োজন করা হবে। পরে রাতে নির্ধারিত সময়ের কিছুটা দেরিতে রুমে এসে খাবারের প্যাকেট পৌঁছে দেওয়া হয়। সঙ্গে ছাত্রদল মনোনীত প্যানেলের প্রার্থীদের ছবি ও ব্যালট নম্বরসহ একটি টোকেন দেওয়া হয়।’
সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে দেওয়া এক পোস্টে জয় নামের এক শিক্ষার্থী অভিযোগ করে বলেন, ‘এক প্রকার হয়রানির শিকার হয়েছি। দুপুরে এসে বলে গেল রাতের মিল বন্ধ রাখতে। যথারীতি বন্ধ রাখলাম। জানানো হয়েছিল, রাত সাড়ে ৮টার দিকে খাবার দিয়ে যাবে। কিন্তু রাত ৯টার সময় নিচে নেমে শুনি খাবার নাকি শর্ট হয়েছে, আসেনি এখানে। পরে রাত ৯টা ৪০ মিনিটে বাইরে থেকে খেয়ে এসে দেখি খাবার দিয়ে গেছে। খাবারের মান নিয়ে কিছু বলব না। হলের খাবারে অভ্যস্ত বলে তেমন সমস্যা হয়নি।’
এ ব্যাপারে জানতে চাইলে স্থানীয় বিএনপির কেউ বক্তব্য দিতে রাজি হননি। তবে ছাত্রদলের এক ওয়ার্ড সভাপতি বলেন, ‘আমরা তো দোয়া চাইতে খাবার দিয়েছি, এটা তো তেমন কোনো সমস্যা না।’
