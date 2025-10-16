রাকসু নির্বাচন ঘিরে গান-আড্ডায় মেতেছে রাবি

রাকসু নির্বাচন ঘিরে গান-আড্ডায় মেতেছে রাবি
দীর্ঘ ৩৫ বছর পর অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (রাকসু) নির্বাচন। এ নির্বাচন ঘিরে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে দিনভর নীরবতা থাকলেও সন্ধ্যার পর থেকে উৎসবের আমেজ বইছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবহন চত্বর, শহীদ মিনারসহ হলপাড়ায় শিক্ষার্থীদের উচ্ছ্বাস দেখা গেছে। গান-আড্ডায় মেতে উঠতে দেখা গেছে শিক্ষার্থীদের।
বুধবার (১৪ অক্টোবর) রাতে ঘুরে দেখা যায়, ক্যাম্পাসের ইতিহাস চত্বর, টুকিটাকিতে চত্বরেও শিক্ষার্থীদের সরব উপস্থিতি।
পরিবহন মার্কেট চত্বরে আমগাছ তলায় আড্ডা দিচ্ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের তৃতীয় বর্ষের শিক্ষার্থী সামিউল হাসান। তিনি বলেন, ‘৩৫ বছর পর নির্বাচন হচ্ছে। আজ চাঁদ রাত মনে হচ্ছে। হলের বাইরের শিক্ষার্থীরাও আড্ডা দিচ্ছেন। আশা করি কাল কোনো জটিলতা ছাড়াই নির্বাচন সম্পন্ন হবে।’
সন্ধ্যার পর বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবহন মার্কেট চত্বরে একসঙ্গে গলা মিলিয়ে গান শুরু করেন মার্কেটিং বিভাগের কয়েকজন শিক্ষার্থী। পরে তাদের সঙ্গে যোগ দেন আরও অনেকে।
এসময় মার্কেটিং বিভাগের শিক্ষার্থী আতিক বলেন, ‘দিনভর আসি নাই। সন্ধ্যার পর হল থেকে শিক্ষার্থীরাও বের হয়েছেন। সবমিলিয়ে ভালো লাগছে।’
এদিকে সন্ধ্যা থেকেই ক্যাম্পাসের ভেতরে প্রবেশের ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজলা গেটে পরিচয় নিশ্চিত করছেন বিএনসিসির সদস্যরা। নির্বাচন ঘিরে ক্যাম্পাসে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যদের মোতায়েন করা হয়েছে।
বৃহস্পতিবার (১৬ অক্টোবর) সকাল ৯টা থেকে ভোটগ্রহণ শুরু হবে। চলবে বিকেল ৪টা পর্যন্ত। ৯টি একাডেমিক ভবনে ১৭টি কেন্দ্রে চলবে ভোটগ্রহণ।
