চাকসু নির্বাচন
মাস্টার দা সূর্য সেন হলে ভিপি-এজিএসে এগিয়ে ছাত্রদল
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (চাকসু) নির্বাচনে মাস্টার দা সূর্য সেন হলের ভোটের ফলাফল ঘোষণা করা হয়েছে। ফলাফলে সহ-সভাপতি (ভিপি) ও সহ-সাধারণ সম্পাদক (এজিএস) পদে ছাত্রদল সমর্থিত প্যানেলের প্রার্থীরা এগিয়ে রয়েছেন। অন্যদিকে সাধারণ সম্পাদক (জিএস) পদে এগিয়ে আছেন ছাত্রশিবির প্যানেলের প্রার্থী।
বুধবার (১৫ অক্টোবর) রাত ১১টার দিকে বিজ্ঞান অনুষদ ভবনের ডিন অফিসে ফল ঘোষণা করা হয়। প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও সদস্যসচিবের উপস্থিতিতে ফল ঘোষণা করেন রিটার্নিং কর্মকর্তা অধ্যাপক ড. আল আমীন।
ফলাফলে দেখা গেছে, ভিপি পদে ছাত্রদল সমর্থিত প্যানেলের সাজ্জাদ হোসেন পেয়েছেন ১৪১ ভোট। ছাত্রশিবির সমর্থিত প্যানেলের মো. ইব্রাহীম হোসেন পেয়েছেন ১৩০ ভোট।
জিএস পদে ছাত্রশিবিরের প্রার্থী সাঈদ বিন হাবিব ১৭৫ ভোট পেয়ে এগিয়ে রয়েছেন। ছাত্রদলের প্রার্থী মো. শাফায়াত হোসেন পেয়েছেন ৫৩ ভোট।
এজিএস পদে ছাত্রদল সমর্থিত আয়ুবুর রহমান তৌফিক ১৭০ ভোট পেয়ে এগিয়ে রয়েছেন। শিবিরের প্রার্থী সাজ্জাদ হোসন মুন্না পেয়েছেন ৬৫ ভোট।
সোহেল রানা/একিউএফ