চাকসু নির্বাচন
কারচুপির পাঁয়তারার প্রতিবাদে শাহবাগে ছাত্রদলের অবস্থান
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (চাকসু) নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণায় কারচুপির পাঁয়তারার অভিযোগ তুলে এর প্রতিবাদে রাজধানীর শাহবাগে অবস্থান নিয়েছেন ছাত্রদলের নেতাকর্মীরা।
বুধবার (১৫ অক্টোবর) রাত ১১টার দিকে শাহবাগে জাতীয় জাদুঘরের সামনে অবস্থান নেন নেতাকর্মীরা। এতে ছাত্রদলের কেন্দ্রীয়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, মহানগরসহ বিভিন্ন ইউনিটের সদস্যরা উপস্থিত আছেন।
নেতাকর্মীদের অভিযোগ, চাকসুতে প্রশাসন শিবিরের প্রতি অবৈধভাবে পক্ষপাতিত্ব করেছে। সেখানে যদি ফলাফল পরিবর্তনে কোনো ধরনের পাঁয়তারা করা হয় তাহলে ছাত্রদলের নেতাকর্মীরা সেটি সহ্য করবেন না। যেকোনো মূল্যে সব ধরনের অপচেষ্টা প্রতিহত করা হবে।
ফলাফল ঘোষণা না হওয়া পর্যন্ত সংগঠনটির নেতাকর্মীরা জাতীয় জাদুঘরের সামনে অবস্থান করবেন বলে জানিয়েছেন।
