বেরোবির এআইএস ক্লাবের ভিপি মিজান জিএস আলবীর
রংপুরের বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের (বেরোবি) অ্যাকাউন্টিং অ্যান্ড ইনফরমেশন সিস্টেমস (এআইএস) বিভাগের ‘এআইএস ক্লাব’ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে।
এতে ভিপি হিসেবে ১৩তম ব্যাচের শিক্ষার্থী মিজানুর রহমান এবং সাধারণ সম্পাদক হিসেবে একই ব্যাচের শিক্ষার্থী আহমাদুল হক আলবীর নির্বাচিত হয়েছেন ।
বুধবার (১৫ অক্টোবর) সকাল ১০টা থেকে দুপুর ১টা পর্যন্ত এআইএস বিভাগের ৪০২ নম্বর রুমে ভোটগ্রহণ চলে। সন্ধ্যা ৬টায় প্রধান নির্বাচন কমিশনার সহযোগী অধ্যাপক শাহিনুর রহমান নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণা করেন।
কোষাধ্যক্ষ পদে ১৬তম ব্যাচের শিক্ষার্থী আশরাফুল ইসলাম রবু ও যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক পদে ১৬তম ব্যাচের সিয়াম হাসান রাফি নির্বাচিত হয়েছেন। কার্যকরী সদস্য হিসেবে প্রতি ব্যাচ থেকে চারজন করে শিক্ষার্থী অন্তর্ভুক্ত করা হবে।
