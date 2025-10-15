চাকসু নির্বাচন
শহীদ আব্দুর রশিদ হোস্টেলের ফলাফলে এগিয়ে ছাত্রদল
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ নির্বাচনে (চাকসু) শহীদ আব্দুর রশিদ হোস্টেলের ফলাফল ঘোষণা করা হয়েছে। এতে ছাত্রদল প্যানেলের ভিপি প্রার্থী সাজ্জাদ হোসেন হৃদয় পেয়েছেন ৩৪ ভোট এবং সম্প্রীতির শিক্ষার্থী জোট প্যানেলের ভিপি প্রার্থী ইব্রাহিম হোসেন রনি পেয়েছেন ২৭ ভোট।
বুধবার (১৫ অক্টোবর) রাত সাড়ে ৮টার দিকে চাকসু নির্বাচন পরিচালনা কমিটির সদস্য সচিব এ কে এম আরিফুল হক সিদ্দিকী এ তথ্য জানান।
তিনি বলেন, এ হোস্টেলে মোট ভোটার সংখ্যা ১৫৬ জন। ভোট কাস্ট হয়েছে ১২৪টি। জিএস পদে সম্প্রীতির শিক্ষার্থী জোটের সাঈদ বিন হাবিব পেয়েছেন ২৮ ভোট, ছাত্রদলের শাফায়েত হোসেন ১৪ ভোট, এজিএস পদে সাজ্জাত হোছন মুন্না পেয়েছেন ১১ জন এবং ছাত্রদলের তৌফিক ৩৮ ভোট।
এর আগে আজ সকাল ৯টা থেকে ভোটগ্রহণ শুরু হয়ে শেষ হয় বিকেল ৪টায়। এবারের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে ওএমআর পদ্ধতিতে। ভোট গণনা সরাসরি দেখানো হবে এলইডি স্ক্রিনের মাধ্যমে। এজন্য রয়েছে ১৪টি এলইডি স্ক্রিন।
এবারের নির্বাচনে চাকসুর ২৬টি পদের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন ৪১৫ জন প্রার্থী, আর হল ও হোস্টেল সংসদের ২৪টি পদের জন্য লড়বেন ৪৯৩ জন। মোট ভোটার সংখ্যা ২৭ হাজার ৫১৬ জন।
রফিক হায়দার/আরএইচ/জিকেএস