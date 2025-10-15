চাকসু নির্বাচন

বহিরাগতদের আটকাতে প্রশাসন ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে: ইব্রাহিম রনি

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৮:২৯ পিএম, ১৫ অক্টোবর ২০২৫
ছাত্রশিবির সমর্থিত সম্মিলিত শিক্ষার্থী জোটের ভিপি প্রার্থী ইব্রাহিম হোসেন রনি অভিযোগ করে বলেন, প্রশাসন বহিরাগতদের আটকাতে ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে। ছাত্রদলের আলাওল হল জিএস প্রার্থী নূরনবীসহ অনেকের সঙ্গে বহিরাগত দেখা গিয়েছে। অথচ আইডি কার্ড ছাড়া কেউ বিশ্ববিদ্যালয়ে আজকে প্রবেশ করার কথা না।’

বুধবার (১৫ অক্টোবর) সন্ধ্যা ৭টায় চাকসু ভবনের সামনে সংবাদ সম্মেলনে এসব কথা বলেন তিনি।

রনি অভিযোগ করে বলেন, ‘অমোচনীয় হওয়ার কথা থাকলেও কালি উঠে গিয়েছে। প্রশাসন এ ব্যাপারে আরও সতর্ক হতে পারতো। আইটি ভবনের ২১৪ নম্বর রুমে প্রিসাইডিং অফিসারের স্বাক্ষর ছাড়াই বাক্সে ১০-১৫ টা ব্যালট পড়ার অভিযোগ উঠেছে। অসতর্কতার কারণে এমন হয়েছে বলে জানিয়েছেন প্রিসাইডিং অফিসার। অসতর্কতার জন্য তাকে জবাবদিহিতার আওতায় আনা।’

তিনি বলেন, ‘চট্টগ্রাম মহানগর ছাত্রদলের সদস্যসচিব শরিফুল ইসলাম তুহিন ও চট্টগ্রাম উত্তর ছাত্রদলের সেক্রেটারি সরোয়ার হোসেন রুবেলের নেতৃত্বে শতশত ছাত্রদল যুবদলের কর্মী ১ নম্বর রেলগেট সংলগ্ন রফিক ছাত্রাবাসের সামনে অবস্থান নিয়েছে। গণমাধ্যমে অনেকগুলো নিউজ হওয়ার পরও প্রশাসন ব্যবস্থা নেয়নি। বিবিএ ফ্যাকাল্টিতে একজন মেয়ে ভোট দিতে না পারার অভিযোগ করেছে।’

ইব্রাহিম রনি বলেন, ‘শহীদ তরুয়া ভবনের এফ আর আলাওল হলের এলএডি স্ক্রিন প্রথম থেকে ২ ঘণ্টা বন্ধ ছিল। সায়েন্স ফ্যাকাল্টির এলইডি স্ক্রিন প্রথম থেকে অধিকাংশ সময় বন্ধ ছিল। বারবার জানানোর পরেও প্রশাসন কোনো ব্যবস্থা নেয়নি। বিবিএ ফ্যাকাল্টিতে ভোটগ্রহণ শেষে ছাত্রদল নেতাকর্মীরা মব সৃষ্টি করে ভোটের শান্ত পরিবেশ কে অশান্ত করে। অনেকক্ষণ ধরে তারা কারণ ছাড়া শোরগোল করলেও প্রশাসন নিশ্চুপ ছিল।’

এর আগে আজ সকাল ৯টা থেকে ভোটগ্রহণ শুরু হয়ে শেষ হয় বিকেল ৪টায়। এবারের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে ওএমআর পদ্ধতিতে। ভোট গণনা সরাসরি দেখানো হবে এলইডি স্ক্রিনের মাধ্যমে। এজন্য রয়েছে ১৪টি এলইডি স্ক্রিন।

এবারের নির্বাচনে চাকসুর ২৬টি পদের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন ৪১৫ জন প্রার্থী, আর হল ও হোস্টেল সংসদের ২৪টি পদের জন্য লড়বেন ৪৯৩ জন। মোট ভোটার সংখ্যা ২৭ হাজার ৫১৬ জন।

