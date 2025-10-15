চাকসু নির্বাচন
ভোটগ্রহণ শেষে নির্বাচন বর্জনের ঘোষণা ইনসানিয়াত বিপ্লব প্যানেলের
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্রসংসদ (চাকসু) নির্বাচনে ভোটগ্রহণ শেষ হওয়ার পর নির্বাচন বর্জনের ঘোষণা দিয়েছে বিশ্ব ইনসানিয়াত বিপ্লব স্টুডেন্ট ফ্রন্ট সমর্থিত প্যানেল।
বুধবার (১৫ অক্টোবর) সন্ধ্যা সোয়া ৫টার দিকে ক্যাম্পাসে সংবাদ সম্মেলন করে প্যানেলের ভিপি (ভাইস প্রেসিডেন্ট) প্রার্থী কেফায়েত উল্লাহ চৌদ্দটি অভিযোগের তুলে ধরে এ ঘোষণা দেন।
কেফায়েত উল্লাহ বলেন, ‘ভোটগ্রহণ চলাকালে বারবার অনিয়ম, বাধা ও কেন্দ্র দখলের অভিযোগ আমরা নির্বাচন কমিশনের কাছে জানিয়েছি, কিন্তু কমিশন তা আমলে নেয়নি। তাই ভোট শেষ হওয়ার পর আমরা এ নির্বাচন বর্জনের ঘোষণা দিতে বাধ্য হয়েছি।
এদিকে চাকসুর ২৬ পদের বিপরীতে ৪১৫ জন, হল সংসদে ৪৭৩ জন ও হোস্টেল সংসদের জন্য প্রার্থী ২০ নির্বাচনে অংশ নিচ্ছেন। এবারের নির্বাচনে ভোটার ২৭ হাজার ৫২১ জন। এরমধ্যে ছাত্র ১৬ হাজার ৮৪ এবং ছাত্রী ১১ হাজার ৩২৯ জন।
নির্বাচনে ১৫টি কেন্দ্রে রয়েছে ৬৭টি কক্ষ। প্রতিটি কক্ষে রয়েছে পাঁচটি ব্যালট বাক্স ও পাঁচজন করে এজেন্ট। একটি কেন্দ্রে সর্বোচ্চ ৫০০ ভোটার ভোট দিতে পারবেন।
বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঁচটি অনুষদ ভবনে ১৫টি ভোটকেন্দ্রে ভোট দিচ্ছেন শিক্ষার্থীরা। নির্বাচনের নিরাপত্তায় পুলিশ-র্যাবসহ বিভিন্ন বাহিনীর সদস্যরা কাজ করছেন। এছাড়া নির্বাচন পর্যবেক্ষণে কেন্দ্রগুলোতে স্থাপন করা হয়েছে ২৫০টি সিসি ক্যামেরা।
রফিক হায়দার/আরএইচ/জেআইএম