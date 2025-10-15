সংস্কার দাবি
কুষ্টিয়া-খুলনা মহাসড়কে ক্রিকেট খেললেন ইবি শিক্ষার্থীরা
সংস্কারের দাবিতে কুষ্টিয়া-খুলনা মহাসড়ক অবরোধ করে ‘ব্লকেড’ কর্মসূচি পালন করেছেন ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের (ইবি) শিক্ষার্থীরা। এসময় সড়কে ক্রিকেট খেলতে দেখা যায় তাদের।
বুধবার (১৫ অক্টোবর) বিকেলে আগ্রাসনবিরোধী শিক্ষার্থী জোটের ব্যানারে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান ফটক সংলগ্ন খুলনা-কুষ্টিয়া মহাসড়ক অবরোধ করেন তারা। পরে বিকেল সাড়ে ৪টার দিকে সড়ক ছেড়ে দেন।
আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীরা জানান, বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কুষ্টিয়া ও ঝিনাইদহ পর্যন্ত উভয় সড়কের বেশিরভাগই দীর্ঘদিন ধরে খানাখন্দে ভরা। এতে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীসহ সড়কে চলাচলকারী যাত্রীরা প্রতিনিয়ত ভোগান্তিতে পড়েন। সড়ক সংস্কারের দাবিতে বিভিন্ন সময়ে শিক্ষার্থীরা দাবি জানালেও কোনো পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি।
মোবাশ্বির আমিন নামের একজন শিক্ষার্থী বলেন, ‘সংস্কারের নামে সড়কে শুধু ইট বসানো হয়েছে। আমরা দ্রুত এই সড়কের সংস্কার চাই। কোনো টালবাহানা দেখতে চাই না।’
