দ্রুত শাকসু নির্বাচন চায় ছাত্রশিবির

দ্রুত শাকসু নির্বাচন চায় ছাত্রশিবির
কেন্দ্রীয় ছাত্রসংসদ নির্বাচন দ্রুততম সময়ের মধ্যে বাস্তবায়নসহ সিলেটের শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (শাবিপ্রবি) সমসাময়িক পরিস্থিতি নিয়ে সংবাদ সম্মেলন করেছেন শাখা ছাত্রশিবির।
বুধবার (১৫ আক্টোবর) দুপুর ১টায় ইউনিভার্সিটি সেন্টারে সংবাদ সম্মেলন করে শিবির। এসময় শাখা ছাত্রশিবিরের সাধারণ সম্পাদক মাসুদ রানা তুহিন লিখিত বক্তব্যে শাকসু নির্বাচন দ্রুত বাস্তবায়নসহ সমসাময়িক ১০টি বিষয় তুলে ধরেন।
ছাত্রশিবিরের সাধারণ সম্পাদক বলেন, ‘ছাত্রশিবির চায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন যেন দ্রুততম সময়ে শাকসু পুনর্গঠন ও বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেয়। এটি শিক্ষার্থীদের গণতান্ত্রিক অধিকার চর্চার একটি বৈধ প্ল্যাটফর্ম। ছাত্রশিবির বিশ্বাস করে, শাকসু গঠনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা তাদের দাবি, মতামত ও সমস্যাগুলো সঠিকভাবে উপস্থাপন করতে পারবেন।’
শিবিরের অন্যান্য দাবিগুলোর মধ্যে রয়েছে ক্যাম্পাসে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ নিশ্চিত করা, গবেষণার পরিবেশ ও সুযোগ বৃদ্ধি, সহাবস্থানমূলক ও সুস্থ রাজনীতি প্রতিষ্ঠা, ছাত্রীদের নিরাপত্তা ও সম্মান নিশ্চিত করা, খেলাধুলা ও সুস্থ সংস্কৃতি চর্চার সুযোগ সুবিধা নিশ্চিত করা, প্রশাসনের জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা, শতভাগ আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয় গঠন, অবকাঠামোগত উন্নয়ন ও প্রশাসনিক স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণ, নিরাপরাধ ছাত্রদের বহিষ্কার প্রত্যাহার ও অপরাধীদের শাস্তি নিশ্চিত করা।
প্রসঙ্গত, নভেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহে শাকসু নির্বাচনের ঘোষণা দিলেও এখন পর্যন্ত শাকসু নির্বাচনের রোডম্যাপ ঘোষণা করেনি বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন। গঠন করা হয়নি নির্বাচন কমিশন। ফলে শিক্ষার্থীদের মধ্যে শাকসু নিয়ে শঙ্কা তৈরি হয়েছে।
