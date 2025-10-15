নির্বাচনে ব্রেইল পদ্ধতি চেয়েছিলাম, প্রশাসন ব্যর্থ হয়েছে: আকাশ দাশ

নির্বাচনে ব্রেইল পদ্ধতি চেয়েছিলাম, প্রশাসন ব্যর্থ হয়েছে: আকাশ দাশ
চাকসু নির্বাচনে শিবির সমর্থিত সম্মিলিত শিক্ষার্থী জোটের নির্বাহী সদস্য প্রার্থী আকাশ দাশ বলেছেন, নির্বাচনে ব্রেইল পদ্ধতি চেয়ে আমরা প্রশাসনকে জানিয়েছিলাম। কিন্তু প্রশাসন ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে। আগামী বছর থেকে যেন ব্রেইল পদ্ধতি চালু করে সে প্রত্যাশা থাকবে।
বুধবার (১৫ অক্টোবর) দুপুর ২টার সময় চাকসু ভবনে জাগো নিউজকে এসব কথা বলেন তিনি।
আকাশ দাশ বলেন, কোনো অবস্থাতে আমরা সেটিসফাইড হতে পারছি না। প্রশাসনকে এতে করে বলার পরও ওনারা ব্রেইল পদ্ধতি করতে পারেনি।
তিনি বলেন, যেহেতু বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন আমাদের প্রশাসন, ওনারা চেষ্টা করেও পারে নাই। সেক্ষেত্রে আমাদের ক্ষোভের জায়গাটাও কম। কারণ ওনারা চেষ্টা করেছেন। আমরা এটা প্রত্যাশা করছি, আগামী বছর যাতে এ ব্রেইল পদ্ধতি চালু করে।
এদিকে বুধবার সকাল ৮টা থেকে ভোটগ্রহণ শুরু হয়। শেষ হবে বিকেল ৪টায়। চাকসুর ২৬ পদের বিপরীতে ৪১৫ জন এবং হল সংসদে ৪৭৩ জন। হোস্টেল সংসদের জন্য প্রার্থী ২০ জন। এবারের নির্বাচনে ভোটার সংখ্যা ২৭ হাজার ৫২১ জন। এর মধ্যে ছাত্র ১৬ হাজার ৮৪ জন এবং ছাত্রী ১১ হাজার ৩২৯ জন।
এদিকে ১৫টি কেন্দ্রে রয়েছে ৬৭টি কক্ষ। প্রতিটি কক্ষে রয়েছে পাঁচটি ব্যালট বাক্স ও পাঁচজন করে এজেন্ট। একটি কেন্দ্রে সর্বোচ্চ ৫০০ ভোটার ভোট দিতে পারবেন। ভোট গ্রহণ শেষে হল সংসদ নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণা হবে ভোট কেন্দ্রে আর কেন্দ্রীয় ফলাফল ঘোষণা হবে ব্যবসায় প্রশাসন (বিবিএ) অনুষদে।
বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঁচটি অনুষদ ভবনে ১৫টি ভোটকেন্দ্র ভোট দিচ্ছেন শিক্ষার্থীরা। নির্বাচনের নিরাপত্তায় পুলিশ-র্যাবসহ বিভিন্ন বাহিনীর সদস্যরা কাজ করছেন। এছাড়া নির্বাচন পর্যবেক্ষণে কেন্দ্রগুলোতে স্থাপন করা হয়েছে ২৫০টি সিসি ক্যামেরা।
