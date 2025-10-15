রাকসু নির্বাচন নিয়ে আরএমপির বিশেষ ব্রিফিং প্যারেড

  2. ক্যাম্পাস

প্রকাশিত: ০৩:৪৫ পিএম, ১৫ অক্টোবর ২০২৫
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ছাত্রসংসদ (রাকসু), হল ও সিনেট প্রতিনিধি নির্বাচনে পুলিশের বিশেষ ব্রিফিং প্যারেড অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বুধবার (১৫ অক্টোবর) সকাল ১০টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের জুবেরী ভবন মাঠে এ ব্রিফিং প্যারেডে নির্বাচনী দায়িত্বে থাকা পুলিশ সদস্যদের নানা দিক নির্দেশনা দেওয়া হয়।

রাজশাহী মেট্রোপলিটন পুলিশের কমিশনার মোহাম্মদ আবু সুফিয়ানের সভাপতিত্বে প্যারেডে অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার (ক্রাইম) নাজমুল হাসান, উপ-পুলিশ কমিশনার (সদর) মোহাম্মদ খোরশেদ আলমসহ আরএমপি ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

পুলিশ কমিশনার মোহাম্মদ আবু সুফিয়ান বলেন, বিভিন্ন নির্বাচনে পুলিশ সদস্যদের অভিজ্ঞতা থাকলেও ছাত্রসংসদ নির্বাচন কিছুটা ভিন্ন প্রকৃতির। এ নির্বাচন সম্পূর্ণভাবে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের অধীনে অনুষ্ঠিত হবে। মূল দায়িত্বে থাকবে প্রশাসন ও বিএনসিসি; পুলিশ তাদের সহযোগিতা করবে। এছাড়াও মাঠ পর্যায়ে র‌্যাব ও বিজিবি দায়িত্ব পালন করবে।

তিনি বলেন, যেহেতু এ নির্বাচন শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের নিয়ে তাই দায়িত্ব পালনের সময় সর্বোচ্চ ধৈর্য, নিষ্ঠা ও পেশাদারিত্বের পরিচয় দিতে হবে। সবার সঙ্গে সৌজন্যমূলক আচরণ করতে হবে।

পুলিশ কমিশনার নির্দেশনা দেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের সাতটি প্রবেশদ্বারে তল্লাশির দায়িত্বে থাকবে বিএনসিসি তবে তাদের সহযোগিতা করবে পুলিশ সদস্যরা। তল্লাশি সময় তিনি সবার সঙ্গে ভালো ব্যবহার করার উপরও গুরুত্বারোপ করেন।

ব্রিফিং শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে পুলিশ কমিশনার জানান, রাকসু নির্বাচনে আরএমপি ও অন্যান্য ইউনিটের প্রায় ২৩০০ পুলিশ সদস্য দায়িত্ব পালন করবেন। এখন পর্যন্ত নির্বাচন নিয়ে কোনো শঙ্কা নেই। তবে সাইবার স্পেসে গুজব রোধে আরএমপির সাইবার ক্রাইম ইউনিট ও বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি টিম যৌথভাবে সোশ্যাল মিডিয়া মনিটর করছে।

