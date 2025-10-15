চাকসু নির্বাচন

বিশ্ববিদ্যালয়ের গেটে নগর ছাত্রদল-যুবদল নেতাকর্মীদের অবস্থান

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০২:২৩ পিএম, ১৫ অক্টোবর ২০২৫
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (চাকসু) ও হল সংসদ নির্বাচনের ভোটগ্রহণ চলছে। তবে নির্বাচন ঘিরে বিশ্ববিদ্যালয়ের আশপাশে ছাত্রদল ও যুবদলের স্থানীয় নেতাকর্মীরা জড়ো হচ্ছেন বলে জানা গেছে।

সরেজমিনে দেখা যায়, বিশ্ববিদ্যালয়ের ১ নম্বর রেলগেট এলাকায় রফিক ছাত্রাবাসের সামনে ২০-৩০টি মোটরসাইকেলসহ শতাধিক বহিরাগত অবস্থান করছে। তাদের নেতৃত্ব দিচ্ছেন চট্টগ্রাম মহানগর ছাত্রদলের সদস্যসচিব শরিফুল ইসলাম তুহিন। কিছুক্ষণ পরপর বাইক ও গাড়িতে করে জড়ো হচ্ছেন স্থানীয় ছাত্রদল ও যুবদলের কর্মীরা।

এদিকে বাইরে রাজনৈতিক নেতাকর্মীদের অবস্থান নিয়ে আতঙ্ক দেখা শিক্ষার্থীদের মাঝে। এছাড়া প্রার্থীরাও শেষ পর্যন্ত নির্বাচনের পরিবেশ কেমন থাকবে এ নিয়ে শঙ্কা প্রকাশ করেছেন।

সমাজতত্ত্ব বিভাগের ২০২১-২২ সেশনের শিক্ষার্থী প্রতীক সিকদার বলেন, ‘বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংসদ নির্বাচন নিয়ে শিক্ষার্থীদের মাঝে উৎসবমুখর পরিবেশ বিরাজ করছে। এখানে শিক্ষার্থী বহিরাগতদের অবস্থান শোডাউন দেখলে শঙ্কার সৃষ্টি হয়। আমরা চাই না বাইরের কেউ আমাদের নির্বাচনে প্রভাব বিস্তার করুক। কর্তৃপক্ষকে বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে।’

এ বিষয়ে প্রধান নির্বাচন কমিশনার অধ্যাপক ড. মনির উদ্দীন জাগো নিউজকে বলেন, ‘আমি বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভেতরে অবস্থান করছি। বাইরে ছাত্রদলের নেতাকর্মীদের জড়ো হওয়ার বিষয়টি এসপিকে জানাচ্ছি। এই বিষয়টিতে তিনি অ্যাকশন নেবেন।’

বুধবার (১৫ অক্টোবর) সকাল ৮টা থেকে ভোটগ্রহণ শুরু হয়। চলবে বিকেল ৪টার পর্যন্ত।

সোহেল রানা/এমএন/এএসএম

