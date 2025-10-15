সর্বোচ্চ ১৭ ঘণ্টার মধ্যে রাকসুর ফলাফল প্রকাশ হবে: নির্বাচন কমিশন
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (রাকসু) নির্বাচনের ফলাফল ভোট গণনার পর থেকে সর্বোচ্চ ১৭ ঘণ্টার মধ্যে ফলাফল প্রকাশ করা হবে বলে জানিয়েছে রাকসু নির্বাচন কমিশন।
বৃহস্পতিবার (১৫ অক্টোবর) দুপুর ১২টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট ভবনে আয়োজিত সংবাদ সন্মেলনে রাকসুর সহকারী নির্বাচন কমিশনার মোস্তফা কামাল আকন্দ এ তথ্য জানান।
তিনি বলেন, আগামী বৃহস্পতিবার ভোটগ্রহণ শুরু হবে সকাল ৯টা থেকে। ভোটগ্রহণ শেষ হবে বিকেল ৪টায়। ৫টার মধ্যেই আমরা গণনা শুরু করবো। এরপর থেকে সর্বোচ্চ ১৭ ঘণ্টার মধ্যে আশা করি নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণা করতে পারবো। এ কাজে আমরা সবার সহযোগিতা চাই।
নির্বাচন ঘিরে প্রার্থীদের সমর্থন দিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের আশপাশে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের অংশগ্রহণ বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির শঙ্কা নিয়ে জানতে চাইলে তিনি বলেন, আমরা প্রশাসনের সঙ্গে গতকালও আলোচনা করেছি। সর্বোচ্চ নিরাপত্তা থাকবে। এই বিশ্ববিদ্যালয়টা এই জনপদের অনেকের সঙ্গে জড়িত। প্রতিবেশিরা আশা করছি আমাদের সহযোগিতা করবেন।
তিনি আরও বলেন, নির্বাচন সফল করতে ও নিরাপত্তা নিশ্চিতে ২ হাজার পুলিশ দায়িত্বে থাকবে। এছাড়াও ৬ প্লাটুন বিজিবি ও ১২ প্লাটুন র্যাব ক্যাম্পাস নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকবেন।
নির্বাচন কমিশন আরও জানিয়েছে, নির্বাচন কমিশন, প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও ৬ জন নির্বাচন কমিশনার নিয়ে নির্বাচনী কার্যক্রম পরিচালনা করে যাচ্ছে। রাকসুতে ১ জন প্রধান রিটার্নিং অফিসার ও ৬ জন রিটার্নিং অফিসার এ নির্বাচনের চালিকা শক্তি হিসেবে রাতদিন কাজ করে যাচ্ছেন। মোট ২৮, ৯০১ জন ভোটার ৮৬০ জন প্রার্থীর পক্ষে তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করবেন। মোট ভোটারের ৩৯.১ শতাংশ নারী এবং ৬০.৯ শতাংশ পুরুষ।
ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে ৯টি একাডেমিক ভবনে স্থাপিত ১৭টি ভোটকেন্দ্রে। কেন্দ্রীয় রাকসুর ২৩টি পদে মোট ৩০৫ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন, যার মধ্যে রয়েছে সহসভাপতি (ভিপি), সাধারণ সম্পাদক (জিএস) এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ পদ। সিনেটে ৫টি পদে ৫৮ জন প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন।
অন্যদিকে, ১৭টি হল সংসদের ২৫৫টি পদে মোট ৫৫৫ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন।
