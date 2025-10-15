চাকসু নির্বাচনে চার ঘণ্টায় ভোট পড়েছে ৩৫ শতাংশ

চাকসু নির্বাচনে চার ঘণ্টায় ভোট পড়েছে ৩৫ শতাংশ
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (চাকসু) ও হল সংসদ নির্বাচনের ভোটগ্রহণ চলছে। বুধবার (১৫ অক্টোবর) সকাল ৮টা থেকে ভোটগ্রহণ শুরু হয়। বিকেল ৪টা পর্যন্ত চলবে ভোটগ্রহণ। ভোটগ্রহণের প্রথম চার ঘণ্টায় ৩৫ শতাংশ ভোট কাস্ট হয়েছে বলে জানা গেছে।
নির্বাচন কমিশনের সদস্যসচিব সদস্যসচিব ড. এ কে এম আরিফুল হক সিদ্দিকী এ তথ্য জানান।
তিনি জানান, ভোট শুরু হওয়ার পর কেন্দ্রগুলোতে দুপুর ১টা পর্যন্ত মোট ভোটারের ৩৫ শতাংশ ভোট কাস্ট হয়েছে। সকাল সাড়ে ৯টা থেকে শুরু হওয়া ভোটগ্রহণ দুপুর পর্যন্ত শান্তিপূর্ণ ও উৎসবমুখর পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয়েছে। শিক্ষার্থীরা উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে ভোট দিচ্ছেন। বিকেল ৪টা পর্যন্ত ভোটগ্রহণ চলবে।
তিনি বলেন, সুষ্ঠু ও নির্বিঘ্ন পরিবেশে ভোট গ্রহণ চলছে। প্রার্থীরা কিছু অভিযোগ দিয়েছেন, আমরা তা আমলে নিয়ে খতিয়ে দেখছি।
নির্বাচন কমিশন সূত্র জানায়, চাকসুর ২৬ পদের বিপরীতে ৪১৫ জন এবং হল সংসদে ৪৭৩ জন। হোস্টেল সংসদের জন্য প্রার্থী ২০ জন। এবারের নির্বাচনে ভোটার সংখ্যা ২৭ হাজার ৫২১ জন। এর মধ্যে ছাত্র ১৬ হাজার ৮৪ জন এবং ছাত্রী ১১ হাজার ৩২৯ জন।
এদিকে ১৫টি কেন্দ্রে রয়েছে ৬৭টি কক্ষ। প্রতিটি কক্ষে রয়েছে পাঁচটি ব্যালট বাক্স ও পাঁচজন করে এজেন্ট। একটি কেন্দ্রে সর্বোচ্চ ৫০০ ভোটার ভোট দিতে পারবেন। ভোট গ্রহণ শেষে হল সংসদ নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণা হবে ভোট কেন্দ্রে আর কেন্দ্রীয় ফলাফল ঘোষণা হবে ব্যবসায় প্রশাসন (বিবিএ) অনুষদে।
বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঁচটি অনুষদ ভবনে ১৫টি ভোটকেন্দ্র ভোট দিচ্ছেন শিক্ষার্থীরা। নির্বাচনের নিরাপত্তায় পুলিশ-র্যাবসহ বিভিন্ন বাহিনীর সদস্যরা কাজ করছেন। এছাড়া নির্বাচন পর্যবেক্ষণে কেন্দ্রগুলোতে স্থাপন করা হয়েছে ২৫০টি সিসি ক্যামেরা।
এমএন/এএসএম