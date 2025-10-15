ভোটার লাইনে ছাত্রদলের স্লিপ বিতরণের অভিযোগ শিবিরের প্রার্থীদের

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০১:৪৪ পিএম, ১৫ অক্টোবর ২০২৫
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (চাকসু) নির্বাচনে ভোটকেন্দ্রের ১০০ মিটারের মধ্যে ছাত্রদলের একাধিক ডেস্ক বসানো ও ভোটার লাইনে স্লিপ বিতরণের অভিযোগ করেছেন ইসলামী ছাত্রশিবির সমর্থিত ‘সম্প্রীতির শিক্ষার্থী জোট’ প্যানেলের সহ-সভাপতি (ভিপি) প্রার্থী ইব্রাহিম হোসেন রনি।

বুধবার (১৫ অক্টোবর) দুপুর ১২টার দিকে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে ছাত্রদলের বিরুদ্ধে আচরণবিধি লঙ্ঘনের অভিযোগ করেন তিনি।

ইব্রাহিম হোসেন রনি বলেন, ‘এই নির্বাচন খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সারাদেশের মানুষ এই নির্বাচনের দিকে তাকিয়ে আছে। তাই চাকসু নির্বাচন সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য কমিশনের কাছে দায়িত্বশীল আচরণের আহ্বান জানিয়েছি। কেন্দ্রের ১০০ মিটারের মধ্যে ছাত্রদল দুটি কেন্দ্রে দুটি ডেস্ক বসিয়েছে। এছাড়া সংগঠনটির কয়েকজন প্রার্থী ভোটারদের স্লিপ দিয়েছে।’ এ সময় তিনি প্রার্থীদের দায়িত্বশীল আচরণ করার আহ্বান জানান।

এদিকে সম্প্রীতির শিক্ষার্থী জোটের জিএস পদ প্রর্থী সাঈদ বিন হাবিব একই অভিযোগ তুলে বলেন, ‘ভোটকেন্দ্রের ১০০ মিটারের মধ্যে লিফলেট, স্লিপ দেওয়ার বিষয়ে নিষেধাজ্ঞা থাকলেও আমরা দেখেছি, ছাত্রদলের লোকজন ভোটার লাইনে গিয়ে তাদের স্লিপ দিচ্ছেন। এটা আচরণবিধির লঙ্ঘন এবং ভোটারদের জন্য বিরক্তির কারণও বটে। এ বিষয়ে নির্বাচন কমিশনকে জানানো হলেও কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি।’

এ বিষয়ে শাখা ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক আব্দুল্লাহ আল নোমান বলেন, শিবির প্লাস্টিক বিতরণ করছে। আমরা সেটা করছি না। ছাত্রশিবির আচরণবিধি লঙ্ঘন করতে পারলে আমরা করলে সমস্যা কী? তাছাড়া কোথায় দলের কর্মীরা স্লিপ বিতরণ করছে সেটার প্রমাণ হুয়াটস অ্যাপে পাঠাতে বলেন।

