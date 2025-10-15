চাকসু নির্বাচন
প্রশাসনের বিরুদ্ধে একঝাঁক অভিযোগ ছাত্রদলের জিএস প্রার্থীর
জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল সমর্থিত প্যানেলের জিএস প্রার্থী শাফায়েত হোসেন অভিযোগ করে বলেছেন, প্রশাসন স্বাক্ষরবিহীন ব্যালটে ভোট নিচ্ছে। এমনকি ছবি চেক না করেই ভোট দিতে দিচ্ছে প্রশাসন।
বুধবার (১৫ অক্টোবর) বেলা ১১টায় ভোট দিয়ে এসে আইডি ভবনের সামনে সাংবাদিকদের কাছে এসব অভিযোগ করেন তিনি।
তিনি বলেন, আমি প্রশাসনকে আমার পরিচয় দেওয়ার পর আইডি চেক করে। কিন্তু সাধারণ শিক্ষার্থীদের আইডিও চেক করছে না। আমরা বারবার প্রশাসনকে বলার পরও কোনো ধরনের স্টেপ নিচ্ছে না প্রশাসন।
তিনি বলেন, আমরা চেয়েছিলাম চাকসু নির্বাচন কমিশন ইতিহাসের একটা অংশ হিসেবে থাকবে। আসলে তারা কতটুকু সফল হবে আমরা বলতে পারছি না।
