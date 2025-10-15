চাকসু নির্বাচন
ক্যাম্পাসে শিক্ষার্থীদের আনা-নেওয়া করছে ১১ জোড়া শাটল ১৫ জোড়া বাস
বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি বাড়ছে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (চাকসু) ও হল সংসদ নির্বাচনে। বুধবার (১৫ অক্টোবর) সকাল থেকেই শাটল ট্রেন ও বাসে করে শত শত শিক্ষার্থী ক্যাম্পাসে প্রবেশ করেছেন। শিক্ষার্থীদের ভোট দিতে ক্যাম্পাসে নিয়ে আসার জন্য ১১ জোড়া শাটল ট্রেন ও ১৫ জোড়া বাস সার্ভিসের বিশেষ ব্যবস্থা করেছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ।
চাকসু নির্বাচনে মোট ভোটার ২৭ হাজার ৫১৭ জন। এসব ভোটারের প্রায় দুই তৃতীয়াংশই থাকেন বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের বাইরে চট্টগ্রাম নগরীতে। ভোটের দিন নির্বিঘ্নে তাদের যাতায়াতের কথা মাথায় রেখেই স্বাভাবিক সময়ের তুলনায় বেশি শাটল ট্রেন ও বাস সার্ভিসের ব্যবস্থা করা হয়েছে।
এদিকে সকাল সাড়ে ৭টায় চট্টগ্রাম রেলওয়ে স্টেশন থেকে প্রথম বিশেষ শাটল ট্রেন শিক্ষার্থীদের নিয়ে ক্যাম্পাসে ছুটে যায়। এরপর সকাল ৮টায় একটি, ষোলশহর রেলওয়ে স্টেশন থেকে সকাল সাড়ে ৯টায় আরেকটি এবং সকাল সোয়া ১০টায় একটি ট্রেন শিক্ষার্থীদের নিয়ে ক্যাম্পাসে আসে। এভাবে বেলা সাড়ে ১১টা, দুপুর ১২টা, দুপুর আড়াইটা, বিকাল সাড়ে ৩টা, বিকেল ৫টা, রাত সাড়ে ৮টা এবং রাত ৯টায় একটি করে ট্রেন শিক্ষার্থীদের ক্যাম্পাসে নিয়ে আসবে।
একইভাবে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস থেকে সকাল ৮টা ৪০ মিনিট, সকাল ৯টা ৫ মিনিট, সকাল সাড়ে ১০টা, বেলা ১১টা ৫ মিনিট, দুপুর ১টায়, দুপুর ২টা, বিকেল ৩টা ৩৫ মিনিট, বিকাল ৪টা ৪০ মিনিট, সন্ধ্যা ৬টা ২০ মিনিট, রাত ৯টা ৪৫ মিনিট এবং রাত ১০টা ৪৫ মিনিটে একটি করে ট্রেন ক্যাম্পাস থেকে ভোট দেওয়া শিক্ষার্থীদের নিয়ে চট্টগ্রাম শহরে ফিরে যাবে।
অন্যদিকে চাকসু নির্বাচন ঘিরে সকাল ৯টায় নগরের নিউ মার্কেট এলাকা থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্দেশে পাঁচটি বাস ছেড়ে এসেছে। একই সময়ে ষোলশহর শপিং কমপ্লেক্স থেকে আরও পাঁচটি বাস ছেড়ে আসে বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্দেশে। এরপর সকাল ১০টায়ও ষোলশহর শপিং কমপ্লেক্স থেকে আরও পাঁচটি বাস বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে আসে। ক্যাম্পাস থেকে বিকেল ৩টায় পাঁচটি বাস ষোলশহর শপিং কমপ্লেক্সের উদ্দেশে ছেড়ে যাবে। এরপর বিকেল ৪টায় ষোলশহর শপিং কমপ্লেক্সের উদ্দেশে ছেড়ে যাবে আরও পাঁচটি বাস। এছাড়া বিকেল সাড়ে ৫টায় বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস থেকে নগরের নিউ মার্কেটের উদ্দেশে ছেড়ে যাবে পাঁচটি বাস।
নির্বাচন কমিশনের তথ্য অনুযায়ী, এবারের নির্বাচনে কেন্দ্রীয় ও হল সংসদ মিলিয়ে মোট ৯০৮ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। এর মধ্যে কেন্দ্রীয় সংসদে ১৩টি প্যানেল ও স্বতন্ত্র প্রার্থী মিলিয়ে ৪১৫ জন এবং হল ও হোস্টেল সংসদে ৪৯৩ জন।
