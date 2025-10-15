চাকসু নির্বাচন পর্যবেক্ষণ চলছে ২৫০ সিসি ক্যামেরায়

চাকসু নির্বাচন পর্যবেক্ষণ চলছে ২৫০ সিসি ক্যামেরায়
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (চাকসু) ও হল সংসদ নির্বাচনের ভোটগ্রহণ চলছে। বুধবার (১৫ অক্টোবর) সকাল ৮টা থেকে ভোটগ্রহণ শুরু হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঁচটি অনুষদ ভবনে ১৫টি ভোটকেন্দ্র ভোট দিচ্ছেন শিক্ষার্থীরা। নির্বাচন পর্যবেক্ষণে কেন্দ্রগুলোতে ২৫০টি সিসি ক্যামেরা সচল রয়েছে।
বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর ড. হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী বিষয়টি নিশ্চিত করেন।
তিনি জানান, ভোটকেন্দ্র পর্যবেক্ষণ করতে মোট ২৫০টি সিসি ক্যামেরা সচল রয়েছে। নিরাপত্তা রক্ষায় কাজ করছে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী।
নির্বাচন কমিশন সূত্রে জানা গেছে, ১৫টি কেন্দ্রের জন্য রয়েছে ৬৭টি কক্ষ। প্রতিটি কক্ষে রয়েছে পাঁচটি ব্যালট বাক্স ও পাঁচজন করে এজেন্ট। একটি কেন্দ্রে সর্বোচ্চ ৫০০ ভোটার ভোট দিতে পারবেন।
ভোট গ্রহণ শেষে হল সংসদ নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণা হবে ভোট কেন্দ্রে আর কেন্দ্রীয় ফলাফল ঘোষণা হবে ব্যবসায় প্রশাসন (বিবিএ) অনুষদে।
বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. ইয়াহ্ইয়া আখতার বলেন, শিক্ষার্থীরা ভোট দিতে পেরে খুবই উচ্ছ্বসিত। শিক্ষার্থীরা যেন নির্বিঘ্নে ভোট দিতে পারে আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর কঠোর নিরাপত্তা জোরদার করেছি। আশা করছি, এই পরিবেশ ফলাফল ঘোষণার সময় পর্যন্ত বজায় থাকবে।
