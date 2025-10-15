শিবির সমর্থিত প্যানেল
ডাকসু-জাকসুর মতো রাকসুতেও শিক্ষার্থীরা আমাদের ওপর আস্থা রাখবে
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (রাকসু), হল সংসদ ও সিনেটে ছাত্র প্রতিনিধি নির্বাচনের প্রচারণার শেষ দিনে জরুরি সংবাদ সম্মেলন করেছে ইসলামী ছাত্রশিবির সমর্থিত প্যানেল ‘সম্মিলিত শিক্ষার্থী জোট’।
মঙ্গলবার (১৪ অক্টোবর) রাত ৯টায় নির্বাচন কমিশন কার্যালয়ের সামনে তারা এ সংবাদ সম্মেলন করেন।
সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্যে প্যানেলটির সাধারণ সম্পাদক (জিএস) প্রার্থী ফজলে রাব্বি মো. ফাহিম রেজা বলেন, ডাকসু ও জাকসু নির্বাচনে শিক্ষার্থীরা যেভাবে স্বতঃস্ফূর্তভাবে ভোট দিয়ে তাদের যোগ্য প্রার্থীকে বেছে নিয়েছিলেন, আমরা আশা করি রাকসু নির্বাচনে শিক্ষার্থীরা একইভাবে সৎ, দক্ষ, যোগ্য ও দেশপ্রেমি প্রার্থীদের মূল্যায়ন করবেন।
তিনি বলেন, শিক্ষার্থীরা আমাদের ওপরে আস্থা রাখলে, আমরা ১২ মাসে ২৪ দফা ইশতেহার বাস্তবায়নের অঙ্গীকার করছি। আমরা বিশ্বাস করি, সবার সহযোগিতায় রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়কে ক্যাম্পাসকে স্বপ্নের ক্যাম্পাসে রূপান্তর করা সম্ভব হবে, ইনশাল্লাহ।
ফাহিম রেজা বলেন, আমরা ইত্যোমধ্যে এই নির্বাচন নিয়ে অনেক নাটকীয়তা দেখেছি। চারবার নির্বাচনের তারিখ পেছানো হয়েছে। নির্বাচন বানচাল করার জন্য অনেক ষড়যন্ত্র হয়েছে। প্রশাসন কিছু কিছু ক্ষেত্রে তাদের নিরপেক্ষতা বজায় রাখতে পারেনি। তবে শিক্ষার্থীরা তাদের ভোটাধিকার ও অধিকার আদায়ে সচেতন ও সোচ্চার থাকায় রাকসু নির্বাচন অনুষ্ঠানের দিকে যেতে পারছি।
তিনি বলেন, আমরা আশা করবো, নির্বাচনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তা-কর্মচারী, প্রশাসন ও দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গ কোনো দল বা ব্যক্তিকে প্রাধান্য না দিয়ে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষতা ও পেশাদারিত্ব বজায় রাখবেন-যাতে শিক্ষার্থীরা সত্যিকার অর্থে একটি অবাধ, সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের অভিজ্ঞতা লাভ করতে পারেন।
ফাহিম বলেন, দীর্ঘ দিনের প্রচার-প্রচারণায় আমাদের কথা, কাজ বা আচরণে কেউ কষ্ট পেয়ে থাকলে আমরা আন্তরিকভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করছেন। ৩৫ বছর পর একটি শক্তিশালী রাকসু গঠনের সুযোগ শিক্ষার্থীদের হাতে এসেছে। সে জন্য আগামী ১৬ অক্টোবর আবাসিক, অনাবাসিক সকল শিক্ষার্থীকে দলে দলে এসে স্বানন্দে ভোট প্রদান করার জন্য উদাত্ত আহ্বান জানাচ্ছি।
