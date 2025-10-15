আশা করছি এই পরিবেশ ফলাফল ঘোষণার সময় পর্যন্ত থাকবে: চবি উপাচার্য

আশা করছি এই পরিবেশ ফলাফল ঘোষণার সময় পর্যন্ত থাকবে: চবি উপাচার্য
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র-সংসদ (চাকসু) ও হল সংসদ নির্বাচনের ভোটকেন্দ্র পরিদর্শন করেছেন চবি উপাচার্য অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ ইয়াহইয়া আখতার। এসময় সুষ্ঠু পরিবেশে শিক্ষার্থীদের ভোট প্রদান করতে দেখে তিনি সন্তোষ প্রকাশ করেন।
বুধবার (১৫ অক্টোবর) সকাল সাড়ে দশটার দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞান অনুষদের ভোটকেন্দ্র পরিদর্শন করেন তিনি।
এসময় চবি উপাচার্য অধ্যাপক ড. ইয়াহইয়া আখতার বলেন, শিক্ষার্থীরা ভোট দিতে পেরে খুবই উচ্ছ্বসিত। শিক্ষার্থীরা যেন নির্বিঘ্নে ভোট দিতে পারে সেজন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর কঠোর নিরাপত্তা জোরদার করেছি। আশা করছি এই পরিবেশ ফলাফল ঘোষণার সময় পর্যন্ত বজায় থাকবে।
এসময় উপাচার্যের সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্যও উপস্থিত ছিলেন।
