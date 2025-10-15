চাকসু নির্বাচন
ভোটকেন্দ্রে দীর্ঘ সারি, শিক্ষার্থীদের উচ্ছ্বাস
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (চাকসু) নির্বাচনের ভোটগ্রহণ চলছে। উৎসবমুখর পরিবেশে শিক্ষার্থীরা তাদের পছন্দের প্রার্থীকে ভোট দিচ্ছেন। সকাল থেকে ভোটারদের দীর্ঘ লাইন দেখা গেছে কেন্দ্রগুলোতে। দীর্ঘদিন পর ভোট দিতে পেরে উচ্ছ্বসিত শিক্ষার্থীরা।
বুধবার (১৫ অক্টোবর) সকাল ১০টায় ভোটকেন্দ্রগুলোতে সরেজমিনে এ দৃশ্য দেখা যায়।
হিসাববিজ্ঞান বিভাগের ২০২০-২১ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থী পাপিয়া সুলতানা বলেন, দীর্ঘদিন পরে ভোট দিতে এসে খুবই ভালো লাগছে। খুব উৎসবমুখর পরিবেশ দেখতে পাচ্ছি। আশা করছি শেষ পর্যন্ত ভালোভাবে ভোটগ্রহণ সম্পন্ন হবে।
গণিত বিভাগের ২০১৯-২০ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থী জয়নাব সাদিয়া বলেন, ক্যাম্পাসে শিক্ষার্থীদের এমন উচ্ছ্বাস আগে কখনো দেখতে পাইনি। খুবই ভালো লাগছে জীবনের প্রথম এমন পরিবেশে ভোট দিতে আসতে পেরে।
নির্বাচন কমিশন সূত্র জানায়, চাকসুর ২৬ পদের বিপরীতে ৪১৫ জন এবং হল সংসদে ৪৭৩ জন। হোস্টেল সংসদের জন্য প্রার্থী ২০ জন। এবারের নির্বাচনে ভোটার সংখ্যা ২৭ হাজার ৫২১ জন। এর মধ্যে ছাত্র ১৬ হাজার ৮৪ জন এবং ছাত্রী ১১ হাজার ৩২৯ জন।
সোহেল রানা/এমএন/এএসএম