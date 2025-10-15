  2. ক্যাম্পাস

প্রস্তুত কেন্দ্র, ব্যালট যাবে ভোটের দিন সকালে

প্রকাশিত: ১০:৫৭ এএম, ১৫ অক্টোবর ২০২৫
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে (রাবি) দীর্ঘ ৩৫ বছর পর আগামীকাল বৃহস্পতিবার (১৬ অক্টোবর) অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (রাকসু) নির্বাচন। এরই মধ্যে সব ধরনের প্রস্তুতি সম্পন্ন করেছে নির্বাচন কমিশন। প্রস্তুত করা হয়েছে ভোটকেন্দ্র ও বুথ। তবে ভোটের দিন সকালে কেন্দ্রে পৌঁছাবে ব্যালট পেপার ও নির্বচনী সামগ্রী।

প্রধান নির্বাচন কমিশনার অধ্যপক এফ নজরুল ইসলাম এসব তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

তিনি বলেন, আমাদের নির্বাচনী সব ধরনের প্রস্তুতি সম্পন্ন করা হয়েছে। মোট ১৭টি কেন্দ্রে সবগুলো বুথ নির্মাণের কাজ এরই মধ্যে শেষ হয়েছে। অন্যান্য প্রস্তুতিও শেষ।

তিনি আরও বলেন, ভোট শুরু হবে ৯টায়। প্রত্যেকটা কেন্দ্রে সাড়ে ৮টায় ব্যালট বাক্সগুলো সিল মেরে তালাবদ্ধ করা হবে। সে সময় গণমাধ্যমকর্মীদের থাকার জন্য আমরা বলেছি। গণমাধ্যমকর্মী ও নির্বাচনী প্রার্থীদের সামনে তালাবদ্ধ করা হবে। তারপরে ভোট শুরু হবে। এর আগে সকালে প্রতিটি কেন্দ্রে ব্যালেট ও অনন্য নির্বাচনি সামগ্রী পাঠানো হবে।

প্রধান নির্বচন কমিশনার বলেন, ভোটের ফলাফল দেওয়ার জন্য আমরা ছয়টা ব্যালট বক্স আছে, প্রতিটা ব্যালট বাক্সে একটি স্ক্যানিং মেশিন থাকবে। যাতে করে যত দ্রুত সম্ভব ফলাফল দেওয়া যায়। আমার আমা করছি ১২ থেকে ১৫ ঘণ্টার মধ্যেই ফলাফল দেওয়া দিতে সক্ষম হবো।

রাকসু নির্বাচনে ২৩টি পদের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন ২৪৭ জন প্রার্থী। এর মধ্যে ভিপি পদে ১৮, জিএস পদে ১৩ এবং এজিএস পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন ১৬ জন। ছাত্রদল ও শিবির সমর্থিতসহ মোট ১১টি প্যানেল ঘোষণা করা হয়েছে। এছাড়া সিনেট ছাত্র প্রতিনিধি নির্বাচনের ৫টি পদে ৫৮ জন প্রার্থী এবং হল সংসদ নির্বাচনের ১৫টি পদের বিপরীতে ১৭টি হলে মোট ৫৯৭ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। এবার রাকসুতে নির্বাচনে মোট ভোটার সংখ্যা ২৮ হাজার ৯০১ জন। এর মধ্যে নারী ভোটার ১১ হাজার ৩০৫ এবং পুরুষ ভোটার ১৭ হাজার ৫৯৬ জন।

