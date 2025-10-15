  2. ক্যাম্পাস

রাকসু নির্বাচন

আলোচিত ভিপি, জিএস, এজিএস প্রার্থীরা কে কোন কেন্দ্রে ভোট দেবেন

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি রাজশাহী
প্রকাশিত: ১০:২৩ এএম, ১৫ অক্টোবর ২০২৫
রাত পোহালেই রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (রাকসু) নির্বাচন। প্রার্থীদের আনুষ্ঠানিক প্রচার-প্রচারণা শেষ হয়েছে মঙ্গলবার ( ১৪ অক্টোবর) রাত ১২টায়। এই নির্বাচনে ২৩টি পদের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন ২৪৭ জন প্রার্থী। এর মধ্যে ভিপি পদে ১৮, জিএস পদে ১৩ এবং এজিএস পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন ১৬ জন।

তবে ভিপি, জিএস ও এজিএসসহ গুরুত্বপূর্ণ পদগুলোতে যারা লড়ছেন, তাদের দিকেই নজর সবার। ভোটের দিন তারা কী করবেন, কোন কেন্দ্রে ভোট দেবেন- তা নিয়ে জানতে আগ্রহী ভোটারসহ সবাই।

ভিপি প্রার্থীরা কে কোন কেন্দ্রে ভোট দেবেন—

নির্বাচন কমিশন সূত্রে জানা গেছে, ছাত্রদল মনোনীত প্যানেল : ‘ঐক্যবদ্ধ নতুন প্রজন্’ ভিপি প্রার্থী শেখ নুর উদ্দিন আবির ভোট দিবেন বিশ্ববিদ্যালয় সোহরাওয়ার্দী হল কেন্দ্র (৩য় বিজ্ঞান ভবনের দক্ষিণ-পশ্চিম পার্শ্ব)। জিএস নাফিউল ইসলাম জীবন ভোট দিবেন হবিবুর রহমান হল কেন্দ্র (২য় বিজ্ঞান ভবন ১৩৩ নম্বর কক্ষ) এজিএস জাহিন বিশ্বাস এষা ভোট দিবেন রহমতুন্নেসা হল কেন্দ্র (রবীন্দ্র ভবন দক্ষিণ-পশ্চিম পার্শ্ব ১২৩ নম্বর কক্ষ)

ছাত্রশিবির সমর্থিত প্যানেল ‘সম্মিলিত শিক্ষার্থী জোট’ ভিপি মোস্তাকুর রহমান জাহিদ ভোট দিবেন আমির আলি হল কেন্দ্র (জুবেরি ভবনের পূর্ব হল রুম), জিএস ফজলে রাব্বি মো. ফাহিম রেজা ভোট দিবেন জিয়াউর রহমান হল ( শহীদুল্লাহ ১৫০ নম্বর গ্যালারি), এজিএস এস এম সালমান সাব্বির ভোট দিবেন শেরেবাংলা হল কেন্দ্র (১ম বিজ্ঞান ভবন ১২৯ নম্বর গ্যালারি)।

এছাড়া ছাত্র অধিকার পরিষদ মনোনীত প্যানেল ‘রাকসু ফর র‌্যাডিক্যাল চেঞ্জ’ ভিপি, মেহেদী মারুফ ভোট দিবেন সোহরাওয়ার্দী হল (৩য় বিজ্ঞান ভবনের দক্ষিণ-পশ্চিম পার্শ্ব), জিএস আফরিন জাহান ভোট দিবেন মন্নুজান হল কেন্দ্র (ডিনস কমপ্লেক্স), এজিএস আল শাহরিয়ার শুভ ভোট দিবেন বিজয়-২৪ হল (৪র্থ বিজ্ঞান ভবন সিএসএল গ্যালারি)।

ছাত্র ইউনিয়ন একাংশ মনোনীত প্যানেল ‘অপরাজেয় ৭১, অপ্রতিরোধ্য ২৪’ ভিপি গোলাম কিবরিয়া মাসুদ ভোট দিবেন সত্যেন্দ্রনাথ বসু অ্যাকাডেমিক ভবনের ২০৮ নম্বর কক্ষ, জিএস পরমা পারমিতা ভোট দিবেন ইসমাইল হোসেন সিরাজী অ্যাকাডেমিক ভবন ১২৮ নম্বর কক্ষ, এজিএস মতিউর রহমান ৩য় বিজ্ঞান ভবনে।

সাবেক সমন্বয়কদের একাংশ মনোনীত প্যানেল, ‘আধিপত্যবিরোধী ঐক্য’ ভিপি মেহেদী সজিব ভোট দিবেন শহীদ জিয়াউর রহমান হল (শহীদুল্লাহ ভবন ১৫০ নম্বর গ্যালারি), জিএস সালাহউদ্দিন আম্মার ভোট দিবেন মাদার বখশ হল (৩য় বিজ্ঞান ভবন শিক্ষক লাউঞ্জ) এজিএস আকিল বিন তালেব ভোট দিবেন মাদার বখশ হল (৩য় বিজ্ঞান ভবন শিক্ষক লাউঞ্জ)।

সাবেক সমন্বয়কদের একাংশ মনোনীত প্যানেল, ‘সর্বজনীন শিক্ষার্থী সংসদ’ ভিপি, তাসিন খান ভোট দিবেন রোকেয়া হল কেন্দ্র (রবীন্দ্র ভবন পূর্ব মধ্য গেইট), জিএস রাজন আল আহমেদ ভোট দিবেন সৈয়দ আমীর আলী হল (জুবেরী ভবন পূর্ব হল রুম), এজিএস মাহাদী হাসান মাহির ভোট দিবেন শহিদুল্লাহ অ্যাকাডেমিক ভবনে।

প্রসঙ্গত, এবারের নির্বাচনে ছাত্রদল ও শিবির সমর্থিতসহ মোট ১১টি প্যানেল ঘোষণা করা হয়েছে। এছাড়াও সিনেট ছাত্র প্রতিনিধি নির্বাচনের ৫টি পদে ৫৮ জন প্রার্থী ও হল সংসদ নির্বাচনে ১৫টি পদে মোট ১৭টি হলে ৫৯৭ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন।

এছাড়া রাকসু ও সিনেট নির্বাচনে মোট ভোটার সংখ্যা ২৮ হাজার ৯০১ জন। এর মধ্যে নারী ভোটার ১১ হাজার ৩০৫ এবং পুরুষ ভোটার ১৭ হাজার ৫৯৬ জন। পূনর্বিন্যস্ত তফশিল অনুযায়ী আগামী ১৬ অক্টোবর অনুষ্ঠিত হবে ভোটগ্রহণ। গণনা শেষে সেদিনই ফলাফল ঘোষণা করা হবে।

সাখাওয়াত হোসেন/কেএইচকে/এএসএম

