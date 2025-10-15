রাকসু নির্বাচনে যে হলের ভোট যে কেন্দ্রে
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (রাকসু) নির্বাচন আগামীকাল বৃহস্পতিবার (১৬ অক্টোবর)। নির্ধারিত কেন্দ্র ছাড়া ভোটাররা প্রবেশ করতে পারবেন না ভোট কেন্দ্রে। নির্বাচনে নয়টি অ্যাকাডেমিক ভবনে ১৭টি কেন্দ্রে মোট ৯৯০টি বুথে ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে।
এরমধ্যে মমতাজ উদ্দিন অ্যাকাডেমিক ভবনের সমাজকর্ম বিভাগের ১৫৬ নম্বর কক্ষে মন্নুজান হলের ভোটগ্রহণ হবে। সেখানে ভোটার ২ হাজার ৩৭৮ জন। ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ্ কলা ভবনের বাংলা বিভাগের ১৫০ নম্বর গ্যালারিতে ভোটগ্রহণ হবে শহীদ জিয়াউর রহমান হলের। সেখানের মোট ভোটার ১ হাজার ৯৬৩ জন।
ইসমাইল হোসেন সিরাজী অ্যাকাডেমিক ভবনের উত্তর গেট দিয়ে প্রবেশ করে ১২৮ নম্বর কক্ষে জুলাই-৩৬ হলের শিক্ষার্থীরা ভোট দেবেন। সেখানে ভোটার ২ হাজার ৪৭২ জন। এই কেন্দ্রে দক্ষিণ-পূর্ব গেট ব্যবহার করে ১২২ নম্বর কক্ষে রোকেয়া হলের ভোটগ্রহণ হবে। সেখানের ভোটার ২ হাজার ১৭৩ জন।
রবীন্দ্র ভবন পূর্ব-মধ্য গেট দিয়ে প্রবেশ করে ১৪৬ নম্বর কক্ষে তাপসী রাবেয়া হলের ভোটাররা ভোট দেবেন। এই হলে ভোটার ১ হাজার ২৪১ জন। একই ভবনের পূর্ব-দক্ষিণ ফটক দিয়ে প্রবেশ করে ১১৯ নম্বর কক্ষে বেগম খালেদা জিয়া হল ভোটগ্রহণ হবে। সেখানের ভোটার ১ হাজার ২৭৫ জন এবং দক্ষিণ পশ্চিম ফটক ব্যবহার করে ১২৩ নম্বর কক্ষ রহমতুন্নেসা হলের ভোটগ্রহণ করা হবে। সেখানে ভোটার ১ হাজার ৭৬৬ জন।
জাবির ইবনে হাইয়ান বিজ্ঞান ভবনের ১৩৩ নম্বর কক্ষে শহীদ হবিবুর রহমান হলে ২ হাজার ৪৪৬ জন এবং ১০১ নম্বর কক্ষে শহীদ শামসুজ্জোহা হলের ভোট ১ হাজার ৩০৪ জন ভোটার ভোট দেবেন। জামাল নজরুল ইসলাম বিজ্ঞান ভবনের সিএসএলের ১২৫ নম্বর কক্ষে বিজয়-২৪ হলের ১ হাজার ৫৩৪ জন এবং দক্ষিণ-পশ্চিম ফটক ব্যবহার করে ১১৬ নম্বর কক্ষে নবাব আব্দুল লতিফ হলের ১ হাজার ১১৯ জন ভোটার ভোট দেবেন।
সত্যেন্দ্রনাথ বসু অ্যাকাডেমিক ভবনের ১৩৩ নম্বর কক্ষে শের-ই বাংলা ফজলুল হক হলের ভোটগ্রহণ হবে। সেখানে ভোটার ৯৯৩ জন। ২০৮ নম্বর কক্ষে মতিহার হলের ভোটগ্রহণ হবে। সেখানে ভোটার ১ হাজার ৮৭১ জন। জগদীশ চন্দ্র অ্যাকাডেমিক ভবন টিচার্স লাউঞ্জ মাদার বখশ হলের ভোটগ্রহণ হবে। সেখানে ভোটার ১ হাজার ৮৭৮ জন। ১০৫ নম্বর কক্ষে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী হলের ভোটগ্রহণ হবে। সেখানে ভোটার ১ হাজার ৮৬১ জন।
এছাড়া জুবেরী ভবন পূর্ব হল রুম সৈয়দ আমীর আলী হলের ভোটগ্রহণ হবে। সেখানে ভোটার ১ হাজার ২৩৪ এবং পশ্চিম হল রুমে শাহ মখদুম হলের ভোট গ্রহণ করা হবে। সেখানে ভোটার ১ হাজার ৪০৯ জন।
