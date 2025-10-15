চাকসু-হল সংসদ
৯০৮ প্রার্থীকে ভোট দেবেন সাড়ে ২৭ হাজার ভোটার
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (চাকসু) ও হল সংসদ নির্বাচনের ভোটগ্রহণ শুরু হয়েছে। বুধবার (১৫ অক্টোবর) সকাল ৯টায় ১৫টি কেন্দ্রে ভোটগ্রহণ শুরু হয়। ভোটগ্রহণ চলবে বিকেল ৪টা পর্যন্ত। এবারের নির্বাচনে মোট ২৭ হাজার ৫২১ জন ভোটাধিকার প্রয়োগ করবেন। চাকসু ও হল সংসদে মোট প্রার্থিতা করছেন মোট ৯০৮ জন প্রার্থী।
নির্বাচন কমিশন সূত্র জানায়, চাকসুর ২৬ পদের বিপরীতে ৪১৫ জন এবং হল সংসদে ৪৭৩ জন। হোস্টেল সংসদের জন্য প্রার্থী ২০ জন। এবারের নির্বাচনে ভোটার সংখ্যা ২৭ হাজার ৫২১ জন। এর মধ্যে ছাত্র ১৬ হাজার ৮৪ জন এবং ছাত্রী ১১ হাজার ৩২৯ জন।
এদিকে ১৫টি কেন্দ্রে রয়েছে ৬৭টি কক্ষ। প্রতিটি কক্ষে রয়েছে পাঁচটি ব্যালট বাক্স ও পাঁচজন করে এজেন্ট। একটি কেন্দ্রে সর্বোচ্চ ৫০০ ভোটার ভোট দিতে পারবেন। ভোট গ্রহণ শেষে হল সংসদ নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণা হবে ভোট কেন্দ্রে আর কেন্দ্রীয় ফলাফল ঘোষণা হবে ব্যবসায় প্রশাসন (বিবিএ) অনুষদে।
ভোটগ্রহণ চলা অনুষদ ভবনগুলো হলো- আইটি ভবন (ইঞ্জিনিয়ারিং অনুষদ), শহীদ হৃদয় চন্দ্র তরুয়া ভবন (কলা ও মানববিদ্যা অনুষদ নতুন ভবন), বিজ্ঞান অনুষদ ভবন, ড. মুহাম্মদ ইউনুস ভবন (সমাজবিজ্ঞান অনুষদ), ব্যবসায় প্রশাসন অনুষদ ভবন।
এর আগে ১৯৭০ সালে চাকসুর প্রথম নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এরপর ১৯৭২, ১৯৭৪, ১৯৭৯, ১৯৮১ সালে এবং ১৯৯০ সালের ৮ ফেব্রুয়ারি সর্বশেষ চাকসুর নির্বাচন হয়।
এমএন/এএসএম