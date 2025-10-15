  2. ক্যাম্পাস

জবি কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারে বই দিলো ছাত্রদল

প্রকাশিত: ০৬:৫৮ এএম, ১৫ অক্টোবর ২০২৫
জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারে ছাত্রদলের বই উপহার/ছবি: সংগৃহীত

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় (জবি) কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারে চাকরিপ্রত্যাশী শিক্ষার্থীদের জন্য বিভিন্ন লেখকের সময়োপযোগী বইয়ের কয়েক সেট উপহার দিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রদল।

মঙ্গলবার (১৪ অক্টোবর) সংগঠনের অন্যতম যুগ্ম আহ্বায়ক সুমন সরদারের নেতৃত্বে এবং অন্য নেতাকর্মীদের উপস্থিতিতে কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের তত্ত্বাবধায়কদের হাতে এ বই তুলে দেওয়া হয়।

‘কমল তারুণ্যের স্বপ্ন’ নামে ছাত্রদলের একটি বিশেষ সংগঠনের উদ্যোগে এ বই উপহার দেওয়া হয়। শিক্ষার্থীরা জানান, এটি গ্রন্থাগারের পাঠকদের জন্য অত্যন্ত কার্যকরী ও প্রশংসনীয় উদ্যোগ।

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী হাবিব বলেন, ‘চাকরির প্রস্তুতির জন্য দরকারি বইগুলো অনেক সময় সবার সাধ্যের মধ্যে থাকে না। ছাত্রদলের এমন উদ্যোগে আমরা এখন গ্রন্থাগারে বসেই সেই বইগুলো পড়তে পারবো, এটা সত্যিই প্রশংসনীয়।’

জবি শাখা ছাত্রদলের যুগ্ম আহ্বায়ক সুমন সরদার বলেন, ‘জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদল শুধু একটি রাজনৈতিক সংগঠন নয়; এটি সামাজিক ও সাংস্কৃতিক মূল্যবোধে বিশ্বাসী একটি সংগঠন।’

সুমন আরও বলেন, শিক্ষার্থীদের প্রয়োজন বিবেচনায় আমরা এ সামান্য উদ্যোগ নিয়েছি। তবে এখানেই আমাদের কাজ শেষ নয়। শিক্ষার্থীদের সার্বিক কল্যাণে আমরা সবসময় পাশে থাকতে চাই। আমাদের লক্ষ্য, জগন্নাথের শিক্ষার্থীরা একদিন দেশের সীমানা পেরিয়ে আন্তর্জাতিক পরিসরেও নেতৃত্ব দেবেন।’

এসময় আরও উপস্থিত ছিলেন যুগ্ম আহ্বায়ক সাখাওয়াতুল ইসলাম খান পরাগ, ইয়াছির আরাফাত, রায়হান আহমেদ অপু, মাহমুদুল হাসান প্রধান, রবিন মিয়া শাওন, আব্দুল্লাহ আল মামুন, আবু সুফিয়ান, আহ্বায়ক সদস্য রাহাত হাসান, মাসফিকুল হাসান রাইন, মনিরুজ্জামান মনির, মো. মিঠু আলী, সৌরভ আহমেদ, আশরাফুল ইসলাম, আরিফুজ্জামান টিংকু, আবু হুরাইরা মুবাস্সির, আব্দুল মালেক, শাহরুল ইসলাম, সাদী হাসান, আজহারুল ইসলাম, সাজিদ শিজু, কৃষ্ণ এবং মো. শাহরিয়ার রহমান আবির।

