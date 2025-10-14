রাবি ছাত্রশিবির প্যানেল
ডাকসু-জাকসুর ধারাবাহিকতায় শিক্ষার্থীরা আমাদের ওপর আস্থা রাখবেন
ডাকসু-জাকসুর ধারাবাহিকতায় শিক্ষার্থীরা রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (রাকসু) নির্বাচনেও ছাত্রশিবিরের ওপর আস্থা রাখবেন বলে আশা প্রকাশ করেছে সংগঠনটি মনোনীত প্যানেল সম্মিলিত শিক্ষার্থী জোট।
রাকসু, হল সংসদ ও সিনেটে ছাত্র প্রতিনিধি নির্বাচনের প্রচারণার শেষ দিনে জরুরি সংবাদ সম্মেলনে জোট এ আশা প্রকাশ করে। মঙ্গলবার (১৫ অক্টোবর) রাত ৯টার দিকে নির্বাচন কমিশন কার্যালয়ের সামনে এ সংবাদ সম্মেলন করা হয়। পরে জোটের প্রার্থীরা ক্যাম্পাসের বিভিন্ন জায়গায় পরিচ্ছন্নতা অভিযান চালান।
সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন প্যানেলের সাধারণ সম্পাদক (জিএস) প্রার্থী ফজলে রাব্বি মো. ফাহিম রেজা। তিনি বলেন, ‘আমরা নির্বাচনের শুরুতে সম্মিলিত শিক্ষার্থী জোটের পক্ষ থেকে সব শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও শুভানুধ্যায়ীদের দোয়া ও সমর্থন কামনা করছি। বিগত ডাকসু ও জাকসু নির্বাচনে শিক্ষার্থীরা যেভাবে স্বতঃস্ফূর্তভাবে ভোট দিয়ে তাদের যোগ্য প্রার্থীকে বেছে নিয়েছিলেন, আশা করি রাকসু নির্বাচনে শিক্ষার্থীরা একইভাবে সৎ, দক্ষ, যোগ্য ও দেশপ্রেমী প্রার্থীদের মূল্যায়ন করবেন।’
ফাহিম রেজা বলেন, ‘শিক্ষার্থীরা আমাদের ওপরে আস্থা রাখলে আমরা ১২ মাসে ২৪ দফা ইশতেহার বাস্তবায়নের অঙ্গীকার করছি। আমরা বিশ্বাস করি সবার সহযোগিতায় রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসকে স্বপ্নের ক্যাম্পাসে রূপান্তর করা সম্ভব হবে, ইনশাআল্লাহ।’
নির্বাচন কমিশনের উদ্দেশে জিএস প্রার্থী বলেন, ‘আমরা এরই মধ্যে এই নির্বাচন নিয়ে অনেক নাটকীয়তা দেখেছি। চারবার নির্বাচনের তারিখ পেছানো হয়েছে। নির্বাচন বানচাল করার জন্য অনেক ষড়যন্ত্র হয়েছে। প্রশাসন কিছু কিছু ক্ষেত্রে তাদের নিরপেক্ষতা বজায় রাখতে পারেনি। তবে শিক্ষার্থীরা তাদের ভোটাধিকার ও অধিকার আদায়ে সচেতন ও সোচ্চার থাকায় আমরা রাকসু নির্বাচন অনুষ্ঠানের দিকে যেতে পারছি। আশা করবো, নির্বাচনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সব কর্মকর্তা-কর্মচারী, প্রশাসন ও দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি কোনো দল বা ব্যক্তিকে প্রাধান্য না দিয়ে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষতা ও পেশাদারিত্ব বজায় রাখবেন, যাতে শিক্ষার্থীরা সত্যিকার অর্থে একটি অবাধ, সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের অভিজ্ঞতা লাভ করতে পারেন।’
শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে তিনি বলেন, ‘আমরা বারবার শিক্ষার্থীদের কাছে গিয়েছি। প্রজেকশন মিটিংয়ে তাদের আহ্বান জানিয়েছি, বিভিন্ন আড্ডা ও আলোচনায় তাদের মতামত শুনেছি। শিক্ষার্থীদের প্রকৃত সমস্যা বোঝার চেষ্টা করেছি, একান্তভাবে কথা বলেছি এবং আমাদের কর্মপরিকল্পনাও শেয়ার করেছি। সর্বত্র শিক্ষার্থীদের উচ্ছ্বসিত সাড়া আমাদের গভীরভাবে অনুপ্রাণিত করেছে। আন্তরিক ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও অনেকের কাছে হয়তো পৌঁছাতে পারিনি, আমরা তাদের কাছেও আজকের সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে দোয়া ও সমর্থন কামনা করছি। দীর্ঘ দিনের প্রচার-প্রচারণায় আমাদের কথা, কাজ বা আচরণে কেউ যদি কষ্ট পেয়ে থাকেন আমরা আন্তরিকভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করছি।’
ফাহিম রেজা আরও বলেন, ‘আমরা চাই একটি শক্তিশালী রাকসু, যেটি শিক্ষার্থীদের স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়ে বলিষ্ঠভাবে কাজ করবে। ৩৫ বছর পর একটি শক্তিশালী রাকসু গঠনের সুযোগ শিক্ষার্থীদের হাতে এসেছে। আশা করি তারা সেই সুযোগকে যথাযথভাবে কাজে লাগাবেন। সে জন্য আগামী ১৬ অক্টোবর আবাসিক, অনাবাসিক সব শিক্ষার্থীকে দলে দলে এসে স্বানন্দে ভোট দেওয়ার জন্য উদাত্ত আহ্বান জানাচ্ছি।’
